24 Heures Motos Le Mans 2021: quale soluzione?

La 24 Heures Motos Le Mans 2021 del FIM EWC è stata posticipata a data da destinarsi: speranza per giugno, ma la situazione non è delle più facili...

La 24 Heures Motos Le Mans 2021 è stata cancellata. O meglio, prettamente per quanto concerne il weekend di gara originariamente previsto del 17-18 aprile. Complice l’aggravarsi dell’emergenza COVID-19, la maratona Endurance della Sarthe non si disputerà tra una decina di giorni ed è attualmente posticipata a data da destinarsi. Giugno potrebbe essere la soluzione, da trovare entro e non oltre il 12 aprile prossimo.

RINVIO LAST MINUTE

La notizia che la 24 Heures Motos Le Mans 2021 non si disputerà nelle date originariamente previste è arrivata all’ultimo momento utile. Nello specifico venerdì scorso (2 aprile), con uno scarso preavviso, ma in questa circostanza ampiamente giustificato. In Francia si è superato il limite di saturazione degli ospedali per via della pandemia COVID-19. Reparti ordinari e di terapia intensive (purtroppo) strapieni, generando un allarme nazionale testimoniato dalle recenti parole di Emmanuel Macron. Il rinvio della 24 ore motociclistica di Le Mans è un atto dovuto in tal senso, con l’impossibilità di prevedere questa evoluzione nelle scorse settimane. Lo testimonia la cancellazione (registratasi nella medesima giornata) della Parigi-Roubaix prevista per l’11 aprile prossimo, così come il futuro nebuloso del Gran Premio di Francia della MotoGP previsto a maggio.

GIORNI DECISIVI

Se la “cancellazione” della 44^ edizione riguarda esclusivamente un mero discorso di date, sono giorni frenetici per trovare una ricollocazione dell’evento nel corso del 2021. Il promoter del Mondiale Endurance, Eurosport Events, così come l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), stanno lavorando per definire una data (potenzialmente…) garantista per la regolare disputa della 24 ore. La decisione definitiva verrà presa entro e non oltre il 12 aprile prossimo, con l’auspicio di poter ricollocare la manifestazione per il prossimo mese di giugno.

SPERANZA PER GIUGNO

Idealmente, la 24 ore Moto potrebbe disputarsi nel weekend del 12-13 giugno, originariamente designato per l’analoga 24 ore auto, posticipata ad agosto con l’auspicio di aprire le porte per gli spettatori. Ad oggi, sarebbe il secondo round del FIM EWC 2021 dopo la 8 ore di Oschersleben del 23 maggio. Tuttavia, come risaputo, anche in Germania l’evoluzione della pandemia non è delle migliori, mettendo seriamente a rischio anche questo evento. Sarà pertanto un Mondiale Endurance 2021 particolarmente… “estivo”?