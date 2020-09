ERC Ducati con nuovi piloti alla 12h Estoril

Sylvain Barrier e Mathieu Gines correranno insieme a Louis Rossi con la Ducati Panigale V4 R del Team ERC alla 12 ore di Estoril del FIM EWC.

Per la terza gara insieme, il sodalizio tra il Team ERC Endurance e Ducati presenterà una rinnovata line-up di piloti al via della 12 ore di Estoril del 26 settembre prossimo. In attesa della conferma ufficiale, accanto al riconfermato Louis Rossi sono attesi il rientrante in squadra Mathieu Gines più Sylvain Barrier, al ritorno nell’Endurance ed attualmente impegnato nel World Superbike.

ERC DUCATI

Squadra ufficialmente supportata da Ducati Corse, il Team ERC Endurance ha corso con la Panigale V4 R per la prima volta alla 8 ore di Sepang classificandosi nella top-10, incontrando tuttavia più problematiche alla recente 24 ore di Le Mans. Dopo buoni tempi in prova ed un convincente avvio di gara, diversi inconvenienti hanno costretto la Ducati #6 al ritiro nel corso della nottata.

ESTORIL

Per la 12 ore di Estoril la compagine di Uwe Reinhardt e Yvan Haberkorn ha ulteriormente rivisto il proprio equipaggio. Non trovata l’intesa con Randy De Puniet e con Julien Da Costa che ha deciso di appendere il casco al chiodo, saranno Mathieu Gines e Sylvain Barrier ad affiancare Louis Rossi. Il primo, Campione del Mondo Endurance 2014 con GMT94 Yamaha, ha corso con ERC Endurance fino al Bol d’Or 2019 in sella ad una BMW. Per Barrier, impegnato con Ducati Brixx Performance nel World Superbike, si tratterà invece di un ritorno nelle corse motociclistiche di durata dopo pregresse esperienze con BMW Motorrad France, Penz13 e, più recentemente, Mercury Racing nel corso del 2018. Non ci sarà invece Ondrej Jezek, per l’occasione passato al Team Bolliger Kawasaki in sostituzione dell’infortunato Jan Buhn.