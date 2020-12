Bautista e Haslam alla 8 ore di Suzuka 2021? “Perché no?”

Alvaro Bautista e Leon Haslam saranno al via della 8 ore di Suzuka 2021 con Honda HRC? Ecco cosa ci hanno detto al riguardo.

Cancellata l’edizione 2020 per l’emergenza COVID-19, la 8 ore di Suzuka tornerà protagonista il 18 luglio prossimo. Come sempre, la “gara delle gare” si prospetta avvincente, combattuta e con tanti piloti d’eccezione al via, con il grande interrogativo inerente le ambizioni Honda di riconquistare quel trofeo che manca ormai da 7 anni a questa parte.

PIANI HRC

Per l’edizione 2020 originariamente prevista in data 19 luglio e successivamente posticipata al 1 novembre, Honda aveva pianificato un intenso programma di test. La voglia di riconquistare la vittoria nella “sua” gara ha prodotto una serie di sviluppi alla CBR 1000RR-R in configurazione 8 ore, scesa più volte in pista sul mitico circuito dell’ottovolante. La cancellazione dell’evento ha soltanto posticipato questo ambizioso programma all’anno venturo, con la possibilità di contare sull’apporto di piloti Honda impegnati nei principali campionati motociclistici internazionali.

BAUTISTA E HASLAM CI SARANNO?

Se l’ultimo pilota MotoGP a correre per il team ufficiale Red Bull Honda HRC è stato Takaaki Nakagami nel 2018, l’auspicio in ottica 2021 è di poter vedere al via della 8 ore Alvaro Bautista e Leon Haslam, piloti del Team HRC impegnati nel World Superbike. Nel corso di un meeting via Zoom organizzato dallo stesso ufficio stampa HRC, abbiamo chiesto loro se accetteranno questo invito per la maratona Endurance del Sol Levante.

ALVARO POSSIBILISTA

Alvaro Bautista non ha escluso questa possibilità. “Non saprei. Quest’anno la gara è stata cancellata, pertanto vedremo quale sarà la situazione l’anno prossimo e come si svilupperà la stagione. Non ho mai corso in questo genere di gare, pertanto sarebbe una bella esperienza. Di sicuro se la HRC dovesse chiedermi di partecipare, sarei interessato: risponderei “perché no?”…”

LEON É PRONTO

Tre volte vincitore della 8 ore con HARC-PRO Honda (2013 e 2014) e Kawasaki (2019), Leon Haslam ha chiaramente offerto la sua disponibilità. “La 8 ore di Suzuka resta una delle mie gare preferite e vorrei tornarci. Ho vinto nel 2019 ed ancor prima nel 2013 e 2014, conquistando proprio le ultime due vittorie Honda. Di Suzuka mi piace l’atmosfera ed il lavoro del weekend con tutta la squadra, pertanto incrocio le dita: spero di tornarci l’anno prossimo e di riportare la Honda alla vittoria.”