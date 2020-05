24h Le Mans e Bol d’Or a rischio? La situazione

Complici le ordinanze del governo francese la 24h Le Mans Moto ed il Bol d'Or restano in discussione: si va verso il "porte chiuse".

Le due grandi classiche del motociclismo francese a rischio cancellazione? Per la 24h Le Mans Motos ed il Bol d’Or, rispettivamente terzo e quarto round del Mondiale Endurance FIM EWC 2019/2020, si prospetta un futuro incerto. Collocate tra agosto e settembre, le due 24 ore d’Oltralpe potrebbero disputarsi a porte chiuse o, addirittura, non avere luogo in questo 2020.

SITUAZIONE

In base al nuovo decreto del Governo nazionale, le gare motociclistiche in Francia potranno riprendere soltanto dal prossimo 1 agosto, ma con meno di 5.000 persone coinvolte. Come precisato in una nota dalla FFM (la federmoto francese), soltanto dal 1 settembre dovrebbero riprendere i grandi eventi internazionali. Di fatto due normative contrapposte tra loro, ma che interessano e non poco la 24 Heures Motos di Le Mans.

24H LE MANS

L’ACO (Automobile Club de l’Ouest) ed Eurosport Events (promoter del FIM EWC) hanno già fatto richiesta di chiarimenti al governo francese. Attualmente la 24 ore motociclistica di Le Mans resta confermata il 29/30 agosto prossimi, da capire se a porte chiuse o meno nell’eventualità di una “deroga” già concessa ad altri eventi (inizio del Tour de France). Correre senza spettatori, per un evento come la 24 Heures Motos che accoglie costantemente più di 70.000 presenze tra sabato e domenica, sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista, tanto da metter seriamente in discussione la regolare disputa dell’evento, come precisato in un precedente articolo.

BOL D’OR

Non vive questo periodo d’incertezza il Bol d’Or, previsto per il 19-20 settembre prossimi. In base all’ordinanza del Governo francese, ad oggi la regolare disputa della 24 ore di Le Castellet non è in discussione. Rispetto alle precedenti edizioni è stato tuttavia anticipato l’orario di partenza, passando dalle tradizionali 15:00 alle 12:00. La ragione? Le molteplici concomitanze del weekend e relativa esposizione televisiva: il Bol d’Or 2020 si scontrerà con il finale del Tour de France, l’inizio del Roland Garros e, soprattutto, con la 24 ore automobilistica di Le Mans…

QUANTI ISCRITTI?

Vada come vada, il ricollocamento delle due 24 ore d’Oltralpe ad agosto e settembre metterà a dura prova molte squadre, alcune delle quali senza i mezzi per poter affrontare un simile impegno. Nell’ultima entry list della 24h Le Mans figurano soltanto 43 team rispetto ai quasi 60 previsti. Alcune defezioni sono frutto del nuovo processo di iscrizione e pertanto compariranno in un secondo momento, altre proprio non ci saranno…

Foto FIM Pictures – PSP