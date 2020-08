24h Le Mans, oggi in pista: le ultime novità

Due ore di prove libere questo pomeriggio per le squadre al via della 24h Le Mans Motos 2020: tante novità dell'ultim'ora in vista della partenza di sabato.

24h Le Mans Motos 2020, si comincia! Questo pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00, due ore di prove libere pre-evento sanciranno l’inizio della lunga settimana di attività sul tracciato della Sarthe. Per una 43esima edizione che si disputerà a porte chiuse, un’atmosfera surreale ha accolto e accoglierà i 39 team al via, il tutto con diverse novità dell’ultim’ora.

DOMINIQUE MELIAND STARTER

Negli ultimi 42 anni Dominique Meliand ha vissuto la 24 ore di Le Mans da protagonista. Dapprima da meccanico, successivamente dal 1980 a questa parte da Team Manager della SERT saltando un’edizione (2017) per un intervento cardiovascolare, “Le Chef” non mancherà l’appuntamento con la grande classica della Sarthe. In pensione dopo l’amaro epilogo della stagione 2018/2019 vissuto alla 8 ore di Suzuka, Meliand eccezionalmente sabato sarà lo starter della 43esima edizione della 24 ore di Le Mans. Sarà proprio il Team Manager 15 volte Campione del Mondo a sventolare la bandiera francese sabato alle 12:00, sancendo la partenza ufficiale della gara. Da ricordare che Dominique Meliand, 73 anni compiuti, lo scorso mese di aprile ha trascorso il suo compleanno in Ospedale, ma fortunatamente si è ristabilito fisicamente e sarà presenza attiva questo weekend a Le Mans.

PARTENZA ALLE 12:00

A proposito dello start, perché quest’anno si partirà alle 12:00 e non al tradizionale orario delle 15:00? Semplicemente per consentire alle squadre, anche per via delle restrizioni dovute all’emergenza COVID-19, di poter lasciare il Circuit Bugatti già nella serata di domenica. Tre ore che saranno d’aiuto a tutti i team per accelerare le operazioni e far ritorno a casa. Da segnalare che nella storia soltanto in due pregresse circostanze non si è partiti alle 15:00: nell’inaugurale edizione del 1978 alle 16:00 e nel 1991 alle 15:15, in quest’ultimo caso complice la diretta TV su Antenne 2 subito dopo la conclusione del telegiornale…

FORFAIT

Mancheranno invece all’appello diverse squadre che, proprio all’ultim’ora, hanno disertato l’appuntamento con la 24h Le Mans portando a quota 39 il numero di team iscritti. Non ci saranno ben 6 team permanenti, il cui forfait era già stato annunciato nelle scorse settimane: JEG Suzuki, Tecmas BMW, MotoTech, Pitlane Endurance, Hertrampf Racing ed il nostro Team AvioBike. Negli ultimi 10 giorni sono invece uscite di scena altre 4 squadre per svariate ragioni: TMC35, Bertl K Racing, Exteria KPCS ed il Team R2CL. In quest’ultima struttura doveva esordire nell’Endurance Roberto Tamburini, ma le problematiche inerenti i trasferimenti extra-continentali hanno bloccato gran parte del personale del team.

COVID-19

L’emergenza COVID-19 ha infatti complicato e non poco i piani di piloti, meccanici e addetti ai lavori. Oltre al tampone obbligatorio per entrare in circuito, alcune restrizioni preoccupano in vista della 24 ore. Da segnalare inoltre che Bobby Bos, originariamente atteso al via con il team AM Moto Racing Competition, suo malgrado ha dovuto rinunciare a Le Mans perché suo fratello è stato trovato positivo al test. Inevitabile l’isolamento per 2 settimane e addio partecipazione alla 24 ore…

EWC 360 FAN TOUR

Considerando che si correrà a porte chiuse, il promoter Eurosport Events ha studiato diverse soluzioni per avvicinare il più possibile il pubblico. Oltre alla diretta TV garantita da Eurosport 2 (in Italia con complessive 20 ore di diretta tra sabato 29 e domenica 30 agosto), da venerdì 28 sarà disponibile l’EWC 360 Fan Tour. In sostanza, sul sito www.ewc360fantour.com, sarà possibile assistere alla 24 ore di Le Mans con una serie di video a 360°: un tour ai box, in griglia di partenza, giro di pista on-board e tanto altro ancora. Una bella iniziativa destinata a ripetersi anche per il futuro.

FINALE AD ESTORIL

Parlando di futuro, come risaputo dopo la cancellazione del Bol d’Or la stagione 2019/2020 del FIM EWC vedrà il proprio epilogo con l’inedita 12 ore di Estoril. Rispetto a quanto comunicato in precedenza, la gara si disputerà sabato 26 settembre e non più domenica 27. Nei prossimi giorni verrà svelato il programma dettagliato dell’evento.