Dominique Meliand: 73° Compleanno in Ospedale

Senza di lui la Suzuki SERT, ma anche il Mondiale Endurance FIM EWC, non è più lo stesso. Dominique Meliand, fondatore e condottiero della squadra 15 volte Campione del Mondo della specialità, come risaputo dal Bol d’Or non è più il responsabile operativo della compagine ufficiale Suzuki dell’Endurance. Lasciate le corse dopo la cocente delusione vissuta alla 8 ore di Suzuka, “Le Chef” in questi giorni ha festeggiato il suo 73esimo compleanno, dovendo tuttavia trascorrerlo in Ospedale.

Lo stesso Dominique Meliand ha voluto rassicurare tutti sui social. “In tutte le storie ci sono sempre un po’ di chiacchiere strane, ma se ho tardato a rispondere ai vostri messaggi di augurio di buon compleanno è per la semplice ragione che mi ritrovo attualmente in Ospedale“, ha scritto sul proprio profilo personale Facebook. “Da un mese sono in questo “Hotel a 5 stelle” per risolvere ancora qualche complicazione, ma non c’è niente di male… Dovrò avere pazienza per altri due mesi“.

Dominique Meliand nel 2017 si era dovuto sottoporre ad un delicato intervento cardio-vascolare di 6 ore, effettuato oltretutto nel giorno dei funerali del suo pilota di punta Anthony Delhalle. In seguito a questa operazione, “Le Chef” dovette saltare tre round, tornando operativo ai box della SERT soltanto in occasione del Bol d’Or 2017.

