Cambia (ancora) data la 24 ore di Le Mans Moto

Posticipata da aprile a settembre, adesso la 24 ore di Le Mans motociclistica ha una nuova data: appuntamento il 29-30 agosto prossimi.

Nell’arco di soli 9 giorni, la 24 ore motociclistica di Le Mans ha cambiato date in due distinte occasioni. Posticipata per l’emergenza Coronavirus dal 18-19 aprile al 5-6 settembre, adesso la 24 Heures Motos è stata ricollocata al fine settimana del 29-30 agosto.

ULTIMO ROUND FIM EWC

Come preannunciato, la 24 ore di Le Mans Moto sarà l’atto conclusivo del Mondiale Endurance FIM EWC 2019/2020. Coronavirus permettendo, il 6 giugno prossimo andrà in scena la 8 ore di Oschersleben, il 19 luglio la 8 ore di Suzuka con, per l’appunto, il gran finale rappresentato dalla maratona Endurance della Sarthe.

RAGIONI

La domanda sorge spontanea: perché, in poco più di una settimana, la 24 Heures Motos è stata anticipata di una settimana? Due le ragioni. La prima riguarda l’analoga gara auto: la 24 ore di Le Mans è stata infatti posticipata da giugno al 19-20 settembre. Due 24 ore a Le Mans nell’arco di due settimane non era proprio il massimo. La seconda ragione è per consentire (eventualmente) alle squadre di avere 7 giorni in più di tempo per preparare il Bol d’Or, idealmente primo round FIM EWC 2020/2021 nel weekend proprio del 19-20 settembre. Attualmente, tuttavia, la 24 ore di Le Castellet non è ancora stata confermata nel calendario del Mondiale Endurance Moto…