Prima giornata di Test della 8 ore di Suzuka: vola HRC

L’episodio caratterizzante di questa inaugurale giornata di Test ufficiali della 8 ore di Suzuka non si è registrato in pista, bensì in corsia box. Tra un turno e l’altro di attività, secondo consuetudine le squadre si sono attrezzate per delle simulazioni di pit-stop. Non da meno il Team HRC, alacremente impegnato in queste prove, riuscendo già a fare scuola. In una di queste simulazioni, il team ufficiale Honda era stato (letteralmente) circondato da tecnici e meccanici della concorrenza. Kawasaki KRT, Yoshimura (SERT), YART Yamaha. Tutti, nessuno escluso. Spettatori interessanti, curiosi, qualcuno persino ammaliato dalla rapidità del personale HRC nell’effettuare le prove di pit-stop, senza aver nulla da invidiare ai colleghi della Formula 1. Da sempre la 8 ore di Suzuka è anche questo e, secondo consuetudine nelle ultime edizioni, quantomeno ai Test è proprio la Honda Factory a dettare il ritmo.

HRC PRIMEGGIA AI TEST DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Honda non vince la “sua” gara dal 2014 a questa parte ed il Team HRC, tornato operativo nel 2018, ha vissuto nelle precedenti due edizioni tanti rimpianti a causa di errori di strategia e scelte/decisioni quantomeno rivedibili. Non è un caso che qualcuno ci abbia persino rimesso il posto, non è altrettanto casuale che HRC si sia presentata a questi Test già con propositi ambizioni. Riaffermando quanto di buono emerso dalle precedenti uscite sul tracciato dell’ottovolante, la nuova CBR 1000RR-R #33 ha dettato il passo su tutta la linea: velocità, ritmo, apparentemente gestione dei consumi (1/2 giri di autonomia nei long run rispetto alla concorrenza) e, scontato dirlo, rapidità nei pit-stop. Con l’equipaggio formato da Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi e Iker Lecuona (secondo test a Suzuka per lui), HRC ha concluso in testa il Day 1 con il crono di 2’06″349 siglato nel turno pomeridiano.

KAWASAKI KRT CON REA E LOWES… IN RITARDO

Se Honda ha preso la “pole” nel pomeriggio anticipando il ritorno di qualche goccia di pioggia intorno le 16:20 (segnalata dai commissari con la bandiera bianca con croce di Sant’Andrea), Kawasaki KRT ha siglato il proprio best nell’unico turno di prove in notturna previsto in questa due-giorni. Concentrandosi più sul ritmo e sulla costanza di rendimento, Jonathan Rea e Alex Lowes sono rimasti sul 2’08” prima del best lap “by night” di JR65 in 2’06″993. Un altro tipo di lavoro rispetto alla concorrenza e, dopo la trionfale (per quanto rocambolesca…) edizione 2019, un altro modo di intendere la 8 ore. Allestita per la gara una ZX-10RR #10 non dissimile dalle specifiche WSBK, presa in carico da una struttura gestita da Provec con qualche innesto dell’ex Team Green. Insomma: filosofia che vince, non si cambia. Da rivedere invece qualcosa in termini di logistica, con l’unico neo rappresentato da un tardivo arrivo in Giappone. Per la cancellazione di alcuni voli, piloti ed alcuni meccanici “europei” sono giunti a Suzuka soltanto nella tarda serata di ieri…

YART YAMAHA VELOCISSIMA CON CANEPA

Sulla carta la lotta per la vittoria sarà un affaire tra Honda HRC e Kawasaki KRT, ma la corsa al podio è aperta come non mai. Nel novero delle 42 squadre (di 45 dell’entry list provvisoria) presenti ai Test, figura come “Most Valuable Team” YART Yamaha. Nel pomeriggio la R1 #7 si è presa il lusso di precedere la Kawasaki #10, girando sul 2’08” ritoccato dal nostro Niccolò Canepa in 2’07″341 nella conclusiva sessione. Un gran bel viaggiare per il Campione del Mondo 2016/2017, entusiasta di tornare a Suzuka e condividere questa esperienza con Marvin Fritz e Karel Hanika, oltretutto eguagliando il primato italiano delle 5 partecipazioni alla 8 ore detenuto da Daniele Veghini.

DOMANI SI RIPETE

Domani sul leggendario tracciato dell’ottovolante andrà in scena la conclusiva giornata di Test ufficiali con due turni per ciascun gruppo (A e B) di appartenenza, per la durata complessiva di 3 ore da sfruttare in pista.

2022 COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS

Official Test, Classifica martedì 5 luglio (Top-15)

1- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’06.349

2- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10RR – 2’06.993

3- YART Yamaha Official Team EWC – Yamaha YZF-R1 – 2’07.341

4- Honda Sofukai Suzuka Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.628

5- S-PULSE Dream Racing ITEC – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.071

6- Team ATJ – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.198

7- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.231

8- Honda Dream RT Sakurai Honda – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.373

9- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.467

10- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.641

11- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.666

12- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.767

13- Murayama Honda Dream RT – Honda CBR 1000RR-R – 2’09.092

14- Team Kodama – Yamaha YZF-R1 – 2’09.188

15- KRP Sanyoukogyo & RS-Itoh – Kawasaki ZX-10RR – 2’09.499