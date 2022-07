8 ore di Suzuka 2022: tutti i team e piloti al via

Il ritorno della “gara delle gare“. Domenica 7 agosto prossimo andrà in scena la 43^ edizione della 8 ore di Suzuka, accogliendo al via complessivamente 45 squadre in qualità di terzo round del Mondiale Endurance FIM EWC, ma soprattutto teatro dell’atteso confronto tra Kawasaki KRT e Honda HRC. Dopo due cancellazioni consecutive dovute alla pandemia COVID-19, tornerà protagonista la maratona Endurance del Sol Levante, presentando un’entry list di tutto rispetto nonostante svariate defezioni.

SOLI 45 TEAM CONFERMATI

Se il numero massimo previsto è di 65 squadre, fa specie annoverare “soli” 45 team al via. Le ragioni sono ben note: la crisi economica dovuta alla pandemia, gli sproporzionati costi logistici. Se tutto sommato i numeri dei team All Japan (superiori ai 40 team) reggono, chi mancheranno all’appello saranno svariate squadre permanenti del Mondiale Endurance FIM EWC. Prova facoltativa prevista del calendario (e non valevole per la classe Superstock), la 8 ore di Suzuka accoglierà di fatto soli 5 team della serie iridata. Tutte le altre hanno declinato l’invito per i mostruosi costi logistici, triplicati rispetto al 2019, con 32 € al chilogrammo (!) di spese di trasporto di moto e materiale fino al Giappone. Per Suzuka viene richiesto un budget extra non inferiore ai 150.000 €. Tradotto, quasi l’importo per affrontare un’intera stagione del FIM EWC.

5 TEAM DAL FIM EWC

Non hanno di questi problemi Yoshimura SERT Motul e F.C.C. TSR Honda, chiaramente presenti e con le rispettive basi operative (di Yoshimura e Technical Sports Racing) situate alle porte del circuito di Suzuka. In forse fino all’ultimo, tra i team presenti figurano anche BMW Motorrad World Endurance (sulla scia della trionfale 24 ore di Spa), Kawasaki SRC (tuttora con un punto di domanda). Non in discussione la presenza di YART Yamaha che porterà in pista Niccolò Canepa (unico italiano al via), con le ultime rinunce in ordine di tempo di Moto Ain e Wojcik. Niente da fare invece per ERC Ducati, con l’assenza della struttura di riferimento Ducati Corse già trapelata nel weekend di Spa.

SFIDA KRT VS HRC ALLA 8 ORE DI SUZUKA

Se la sfida mondiale passerà (consuetudine a Suzuka) in secondo piano, per la vittoria l’attesa è per il confronto tra due team Factory. Da una parte Kawasaki KRT, a caccia del bis dopo il 2019 con il dream team formato da Jonathan Rea, Alex Lowes e Leon Haslam. Dall’altra Honda con il Team HRC e la CBR #33 condotta da Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi e Iker Lecuona.

DOMANI SCATTANO GLI ULTIMI TEST

Un confronto che offrirà un’anteprima martedì 5 e mercoledi 6 luglio con la conclusiva due-giorni di Test ufficiali. Le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono, ma per le squadre sarà l’ultima tappa di avvicinamento all’attesissima 43^ edizione della 8 ore di Suzuka…

ENTRY LIST PROVVISORIA DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2022

1- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – Kazuki Watanabe/Xavier Simeon/Sylvain Guintoli (EWC)

2- EVA RT 01 Webike TRICK STAR Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – Hikari Okubo/Yuto Sano (EWC)

3- KRP SANYOUKOGYO & RS-ITOH – Kawasaki ZX-10RR – Akira Yanagawa/Katsuya Matsuzaki/Sho Hasegawa (EWC)

5- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – Josh Hook/Gino Rea/Mike Di Meglio (EWC)

7- YART Yamaha Official EWC Team – Yamaha YZF-R1 – Marvin Fritz/Niccolò Canepa/Karel Hanika (EWC)

9- Murayama Honda Dream RT – Honda CBR 1000RR-R – Kosuke Akiyoshi/Osamu Deguchi/Yoshihiro Konno (EWC)

10- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10RR – Jonathan Rea/Alex Lowes/Leon Haslam (EWC)

11- Webike SRC Kawasaki France – Kawasaki ZX-10RR – Randy De Puniet/Etienne Masson/Florian Marino (EWC)

15- Team Hanshin Riding School – Kawasaki ZX-10RR – Shuichiro Nakamura/Tatsuya Nakamura/Kazuki Watanabe (Superstock)

17- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – Kosuke Sakumoto/Kazuma Watanabe/Taiga Hada (EWC)

25- Honda Sofukai Suzuka Racing – Honda CBR 1000RR-R – Yudai Kamei/Yuki Sugiyama/Jun Tadokoro (EWC)

27- TransMap Racing with ACE CAFE – Suzuki GSX-R 1000 – Masahiko Ooishi/Luna Hirano (EWC)

31- Hamamatsu Team TITAN – Suzuki GSX-R 1000 – Kazuma Takeda/Genya Yashiro/Takeru Murase (Superstock)

33- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – Tetsuta Nagashima/Takumi Takahashi/Iker Lecuona (EWC)

34- Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing – Honda CBR 1000RR-R – Mitsuhiro Yoshida/Kazuhiro Kojima (Superstock)

37- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – Markus Reiterberger/Ilya Mikhalchik/Jeremy Guarnoni (EWC)

38- K’s WORKS Racing – Yamaha YZF-R1 – Masaki Adachi/Yoshinori Yamauchi (Superstock)

40- Team ATJ Japan Post – Honda CBR 1000RR-R – Satoru Iwata/Yuki Takahashi/Tomoyoshi Koyama (EWC)

41- IRF with AZURLANE – Yamaha YZF-R1 – Takeshi Miyakoshi/Kento Kawana/Kazuyuki Nishimura (EWC)

42- Shinshu activation project Team NAGANO – BMW S 1000 RR – Shigenori Sakurayama/Isami Higashimura/Mitsunori Okamura (EWC)

44- SANMEI Team TARO PLUSONE – BMW M 1000 RR – Taro Sekiguchi/Kyosuke Okuda/Taiki Sato (EWC)

45- YSS Mercury with TKm – Kawasaki ZX-10R – Seikou Tajima/Koshi Yamagiwa/Tomohiro Kimura (Superstock)

46- Team Kodama – Yamaha YZF-R1 – Yuta Kodama/Kengo Nagao (EWC)

51- T.MOTOKIDS – Yamaha YZF-R1 – Kyota Fukuyama/Hinata Nakajima (Superstock)

52- Teramoto @ J-TRIP Racing – Suzuki GSX-R 1000 – Koji Teramoto/Nobuatsu Aoki/Kazma Tsuda (Superstock)

54- GOSHI Racing – Honda CBR 1000RR-R – Reitoku Kuroki/Yuto Tajiri/Takashi Yasuda (EWC)

60- Honda Hamamatsu ESCARGOT RT – Honda CBR 1000RR-R – Genki Nakajima/Naoki Takahashi/Takatsugu Sakai (EWC)

61- Team de” LIGHT – Ducati Panigale V4 R – Takaya Okuda/Shudai Hasegawa/Homare Kataoka (EWC)

64- Kawasaki Plaza Racing Team – Kawasaki ZX-10RR – Ryosuke Iwato/Yuta Okaya/Naoki Kiyosue (Superstock)

69- Auto Race UBE KEN RACING YIC – Kawasaki ZX-10R – Masahiro Shinjo/Yuya Kabetani/Atsushi Kawaguchi (EWC)

70- OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN – Yamaha YZF-R1 – Takashi Sakamoto/Yuichi Takeda/Kazuki Ohori (EWC)

71- Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA – Yamaha YZF-R1 – Osamu Matsunaga/Masahiko Arakawa/Mitsuhiro Kuno (Superstock)

72- Honda Dream RT Sakurai Honda – Honda CBR 1000RR-R – Sodo Hamahara/Daijiro Hiura/Yuki Kunii (EWC)

73- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – Teppei Nagoe/Naomichi Uramoto/Ikuhiro Enokido (EWC)

74- AKENO Speed Yamaha – Yamaha YZF-R1 – Yuta Date/Maiki Abe (Superstock)

78- Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka – Honda CBR 1000RR-R – Kensuke Mori/Hiromasa Okada/Hayato Murakami (EWC)

82- Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works – Kawasaki ZX-10RR – Masaki Yamanaka/Gun Nakamoto/Daijiro Nagahata (Superstock)

85- TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW – BMW M 1000 RR – Tomoya Hoshino/Takeshi Ishizuka/Shinichi Nakatomi (Superstock)

88- Honda Asia Dream Racing with Showa – Honda CBR 1000RR-R – Zaqhwan Zaidi/Gerry Salim (EWC)

89- CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI – Honda CBR 1000RR-R – Ryosuke Katahira/Hikaru Yoshihiro/Kimihiko Ohnuki (EWC)

95- S-PULSE Dream Racing ITEC – Suzuki GSX-R 1000 – Hideyuki Ogata/Takuya Tsuda/Cocoro Atsumi (EWC)

99- ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE – Suzuki GSX-R 1000 – Masahiro Manabe/Keita Iwatani/Eisuke Samura (EWC)

104- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – Ryuichi Kiyonari/Takuma Kunimine/Hiromichi Kunikawa (EWC)

112- Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT – Honda CBR 1000RR-R – Takashi Katoh/Keiichi Honda/Shotaro Mizusawa (EWC)

806- NCXX Racing with Riders Club – Yamaha YZF-R1 – Yuki Ito/Soichiro Minamimoto/Shota Ite (Superstock)