Dalla Moto3 con furore: Surra e Moreira, che trionfi in Supermoto!

Il Mondiale Moto3 attualmente è in pausa, non così alcuni dei suoi piloti. Chiedere ad esempio ad Alberto Surra ed a Diogo Moreira, che non sono ancora andati in vacanza. Anzi, il pilota italiano ed il rookie brasiliano hanno deciso di disputare due wild card Supermoto, specialità che ben conoscono e nella quale si sono già distinti in passato. Il primo ha brillato del round ad Ortona degli Internazionali d’Italia, il secondo invece è stato grande protagonista nella tappa a Forcarei del Campeonato de España. Decisamente due appuntamenti di grande successo.

Surra brilla ad Ortona

Aveva già un precedente molto interessante, ovvero il round di Pomposa degli Internazionali d’Italia 2020. In quell’occasione Alberto Surra aveva letteralmente sbaragliato la concorrenza, lasciandosi alle spalle professionisti della specialità. Ora, con la pausa estiva del Mondiale Moto3, l’italiano si è lanciato nuovamente in un’altra partecipazione: stesso campionato, stavolta però sul tracciato abruzzese di Ortona, schierato da Gazza Racing Factory Team nella categoria S4. È stato un super evento: al top nelle prove ufficiali, 3° in qualifica dietro ai due capoclassifica del campionato, ovvero Marco Malone ed il leader Kevin Vandi. Ma in corsa brilla Surra, vincitore in Gara 1 su Alessandro Sciarretta (5° in classifica generale) e su Malone, alle sue spalle per pochi decimi. In Gara 2 il vantaggio lievita oltre il secondo su Malone, terzo il capoclassifica Vandi. Come nel 2020, Alberto Surra è inarrestabile: è un altro gran trionfo da wild card in Supermoto.

Moreira scatenato in Spagna

“A Forcarei non ci ho mai corso” diceva Diogo Moreira nei giorni scorsi. Dopo la tappa ad Alcarràs nel Mondiale Supermoto, l’esordiente Moto3 si è cimentato anche nel secondo evento 2022 del campionato spagnolo, categoria SM Junior con SGR Grau Racing. E meno male che era al debutto su quella pista: in vetta nella prove libere, si ripete nelle prove cronometrate, per poi comandare anche le qualifiche davanti ai compagni di struttura Ferrán Cardús e Sylvain Bidart (SM Pro). Proprio il terzetto di piloti che occuperà tutto il podio della prima manche, vinta da Moreira (autore del tempo di riferimento pure nel warm up), che chiude poi in P2 nella seconda corsa, preceduto da Bidart. Ma poco cambia: una vittoria ed un secondo posto gli permettono di trionfare sul circuito A Madalena! Anche in questa occasione Moreira si conferma un vero asso nella specialità.

