Yamaha R7 Cup Mugello: Letizia Marchetti conquista il 5° posto

Lo scorso weekend al Mugello si sono riaccesi i riflettori sulla Yamaha R7 Cup. Unica donna in gara, Letizia Marchetti si è piazzata all’undicesimo posto in griglia, suo miglior risultato nelle qualificazioni nelle tre gare iniziali.

Sfida Bollente

Domenica alle 16,20 la partenza ha visto 28 partecipanti sfidarsi in una giornata bollente per il podio o qualche punto prezioso in classifica. E’ stata una gara senza esclusione di colpi con molti sorpassi e una vittoria al photofinish con Nicola Campedelli (Team Rosso e Nero) sul gradino più alto del podio per soli 13 millesimi. Grazie alla sua esperienza e all’ottima partenza, Letizia Marchetti del Team Motoxracing è riuscita a finire sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione assoluta.

Le parole di Letizia Marchetti

“La gara è andata benissimo, nonostante con la squadra non fossimo riusciti a provare prima. Giovedì eravamo ancora in dubbio su quale rapporto montare e quindi abbiamo azzardato un po’ di esperimenti in gara. Questo fine settimana è andato tutto sempre migliorando. Sia nelle prove libere che nelle qualifiche, i tempi si sono abbassati. Rispetto ai primi siamo ancora un po’ lontani però ci stiamo lavorando. In questa categoria una delle cose importanti sono le scie. Se perdi quelle, perdi veramente moltissimi secondi. Io non sono molto abituata a gareggiare con le scie perché vengo da un’altra cilindrata però dovrò abituarmi anche a quello”.

Quanti sorpassi!

“Sono partita bene in gara ed ero con i primi fino a quando un mio compagno di team ha avuto un inconveniente ed è caduto proprio di fronte a me, per cui ho perso i primi. Così mi sono ritrovata in bagarre con i miei avversari nelle retrovie. Però mi sono divertita molto tra sorpassi e controsorpassi. Ora lavoriamo in vista della prossima gara sperando di migliorare ancora.”

Mugello Last Dance

Il campionato monomarca Yamaha R7 Cup è arrivato alla sua terza tappa dopo Cremona e Misano. Ultima tappa sarà ancora al Mugello il 27 e 28 agosto.

ph. profilo Facebook Letizia Marchetti