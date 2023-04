Si apre la stagione 2023 del Mondiale Endurance FIM EWC con la prima tornata di qualifiche ufficiali della 24h Motos al Circuit Bugatti di Le Mans che proietta in pole provvisoria Yoshimura SERT Motul. Tuttora con supporto di Suzuki Motor Corporation e Suzuki Moto France, la GSX-R 1000 con il distintivo numero 12 di Yoshimura si è appropriata della pole del giovedì, per quanto in una giornata condizionata dalle bizze del meteo.

METEO PAZZO ALLA 24H MOTOS

Piove, non piove, piove, pista mezzo-e-mezzo asciutto-bagnato. Di fatto così si sono svolte le prime qualifiche della 24 ore motociclistica di Le Mans, offrendo di conseguenza una classifica potenzialmente destinata ad esser rivoluzionata domani nelle seconde cronometrate. Yoshimura SERT Motul Suzuki, detentrice del trofeo conquistato nelle ultime due edizioni, si è ritrovata in cima alla graduatoria con, da regolamento, le migliori prestazioni di due dei tre piloti dell’equipaggio. Sylvain Guintoli, Gregg Black ed il rientrante in SERT Etienne Masson sono partiti alla grande, dopo aver superato le incertezze dell’estate scorsa in merito ai programmi 2023.

ATTESI PROTAGONISTI DELLA 24H MOTOS

Chi ha tutto il potenziale per puntare alla pole in condizioni di pista asciutta è sicuramente YART Yamaha. Archiviata una sofferta stagione 2022, la R1 #7 si colloca provvisoriamente seconda con il nostro Niccolò Canepa (vincitore della 24h Motos nel 2017) affiancato nuovamente da Marvin Fritz e Karel Hanika. A seguire figurano terzi i Campioni del Mondo in carica di F.C.C. TSR Honda France con la CBR 1000RR-R #1 rinnovata su molti aspetti (forcellone e terminale di scarico in primis), annoverando in equipaggio Mike Di Meglio, Josh Hook e Alan Techer.

GRAND’ITALIA A LE MANS

Le buone notizie sul fronte italiano arrivano dalla quarta posizione assoluta provvisoria di Moto Ain Yamaha con Roberto Tamburini ed Alex Polita con la R1 #96 Pirelli estremamente competitivi. Nella classe Superstock è addirittura un trio tutto italiano a far l’andatura, con la Kawasaki #33 di Louit Moto affidata a Christian Gamarino, Kevin Calia e Simone Saltarelli. In serata spazio alle libere in notturna, mentre domani le seconde qualifiche determineranno lo schieramento della 24h Motos Le Mans che scatterà sabato alle 15:00 in punto.