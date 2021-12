L'esordio di Danilo Petrucci alla Dakar è a rischio. L'ex MotoGP è risultato positivo all'ultimo tampone, ma continuano i controlli.

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda Danilo Petrucci, prossimo al debutto nella sua prima Dakar. Con tanti forse, ora aumentano però sensibilmente i dubbi. L’ex MotoGP, schierato da KTM e Tech3 per la competizione in Arabia Saudita, è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato. Continuano gli esami per capire se si tratta di un falso allarme oppure no, seguendo le rigidissime regole per evitare i contagi in questo periodo di pandemia. Dopo la microfrattura all’astragalo del piede destro di poche settimane fa, altra inattesa tegola sul passaggio ai rally raid del pilota ternano.

“Aspettare i risultati dei PCR mi rende più nervosa della mia prima Dakar in auto.” Così scrive la motociclista Laia Sanz verso il suo primo rally raid a quattro ruote, con Maurizio Gerini al suo fianco (ne abbiamo parlato qui). Una frase che rispecchia in pieno la situazione attuale, visto che il mondo deve continuare a fare i conti con un virus ancora in piena diffusione nelle sue nuove varianti. Moltiplicati quindi i tamponi ed i controlli anche per tutti i ragazzi in lista per la Dakar 2022 prima di ottenere l’accesso alla “bolla” della competizione, di scena dal 1° al 14 gennaio prossimi.

Di questi giorni ad esempio anche il caso di una delle ragazze veloci, la veterana Sara García, risultata positiva ad un tampone ed in isolamento precauzionale in attesa degli ultimi controlli. Non l’unico caso di cui si ha notizia in questo periodo come sappiamo molto complesso a livello mondiale. Ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, arriva questa inaspettata complicazione anche per Danilo Petrucci. Il pilota KTM, vaccinato con tre dosi, si sta sottoponendo ad altri tamponi e ad un esame per misurare la carica virale. Avvicinamento alla Dakar certo non iniziato sotto una buona stella…

Foto: KTM Images