SYNETIQ resta title sponsor TAS Racing BMW anche nel 2022

Per il terzo anno consecutivo SYNETIQ vestirà le BMW di riferimento al via del British Superbike 2022 schierate dal TAS Racing.

Dal 2020 le BMW di riferimento al via del British Superbike sono vestite con i colori SYNETIQ. Sarà così anche l’anno prossimo, con il rinnovo formalizzato con il TAS Racing di Hector e Philip Neill anche per la stagione 2022, la terza consecutiva di questo sodalizio.

TITLE SPONSOR

SYNETIQ sarà così il title sponsor della squadra prossima a festeggiare la sua 22esima stagione sui campi di gara. Sotto le insegne SYNETIQ BMW Motorrad, il TAS Racing cercherà di arricchire un palmares invidiabile, comprensivo di ben 18 vittorie al TT, 28 alla North West 200, 23 all’Ulster Grand Prix più 4 titoli britannici. L’unico riconoscimento che manca resta il titolo nel British Superbike…

PROGRAMMI 2022

Il TAS Racing resterà anche per il 2022 la squadra di riferimento BMW Motorrad UK nel BSB. Sulle due BMW M 1000 RR è attesa la riconferma di Danny Buchan (qualificatosi per lo Showdown 2021 con due vittorie all’attivo) e di Andrew Irwin. Un annuncio in tal senso è previsto per il prossimo mese di dicembre in occasione del Motorcycle Live Show al NEC di Birmingham.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri