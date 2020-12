Luke Mossey riparte dal DB Racing per il BSB 2021

Luke Mossey ritorna in sella ad una Kawasaki: nel 2021 affronterà il British Superbike con il team DB Racing, presente anche in Supersport con Jack Kennedy.

Superato un biennio certamente non facile con OMG Racing, Luke Mossey tornerà in sella ad una Ninja. Vincitore di due gare nel 2017 a Brands Hatch Indy, l’originario di Cambridge affronterà il BSB 2021 con il team DB Racing. La struttura di Dave Tyson, precedentemente conosciuta come Bike Devil Racing, ha accolto in squadra un Mossey in cerca del riscatto. Questo ambizioso progetto si estenderà inoltre al British Supersport con il due volte Campione Jack Kennedy, atteso al via con una Kawasaki 636.

RITORNO IN KAWASAKI

Da diverse settimane Luke Mossey era alla ricerca di una Kawasaki per il British Superbike, trovando l’accordo con il DB Racing con un ambizioso progetto in ottica 2021. “Non vedo l’ora di ricominciare nel 2021 e di farlo con questa squadra che ha tanti anni di esperienza nei vari campionati britannici e con Kawasaki“, ha ammesso Mossey. “Mi sento come di tornare alle mie origini, correndo nuovamente con Kawasaki, proprio come era iniziato tutto per me nel BSB e ho conquistato diversi successi.”

NUOVA ZX-10RR

Mossey disporrà della nuova Kawasaki Ninja ZX-10RR seguita da un tecnico di comprovata esperienza come Pete Jennings. “La nuova Kawasaki dovrebbe essere fenomenale da guidare e, alla luce dei recenti test del Mondiale Superbike, promette bene. Non vedo l’ora di lavorare con il mio nuovo capo-tecnico PJ, ha una grande esperienza e sono impaziente di affrontare i primi test“, ha concluso Luke #12.