Divorzio improvviso tra Luke Mossey e DB Race Team

Trascorsi 4 mesi dall'annuncio, si separano le strade tra Luke Mossey ed il DB Race Team per la stagione 2021 del British Superbike.

Con uno stringato comunicato stampa, Luke Mossey ed il DB Race Team hanno annunciato la risoluzione del contratto che legava le due parti in vista della stagione 2021 del British Superbike. Ufficializzato il sodalizio lo scorso mese di dicembre, ad un mese dai primi test pre-campionato Mossey e la squadra di Dave Tyson dovranno individuare soluzioni alternative.

ANNUNCIO IMPROVVISO

Qualificatosi allo Showdown nel 2017 con una superlativa doppietta a Brands Hatch Indy, Luke Mossey aveva fortemente voluto questo suo ritorno in Kawasaki. A maggior ragione con un tecnico di comprovata esperienza quale Pete “PJ” Jennings in qualità di responsabile tecnico. Tuttavia, dopo l’annuncio, con il DB Race Team qualcosa non ha funzionato, tanto da comunicare la conclusione anticipata del rapporto senza alcun preavviso.

ALTERNATIVE?

Mossey si è già attivato per trovare un’alternativa per correre nel BSB 2021. Quanto al DB Race Team, l’auspicio è di confermare il programma British Superbike con un altro pilota. Confermato tuttavia l’impegno nel British Supersport con Jack Kennedy, due volte Campione della serie, a caccia del tris.