Luke Mossey tornerà al team Bournemouth Kawasaki per la stagione 2021, questa volta per l'assalto al titolo britannico Superstock 1000.

Concluso ancor prima di iniziare il rapporto con il DB Race Team, Luke Mossey ripartirà dal campionato britannico Superstock 1000 per la stagione 2021. Una nuova sfida, ma con una vecchia conoscenza: il team Bournemouth Kawasaki di Pete Extance.

RITORNO CON BOURNEMOUTH

Luke Mossey ha militato al team Bournemouth Kawasaki nel quadriennio 2015-2018 del British Superbike, ottenendo i suoi primi podi e vittorie. Nel 2017 monopolizzò la scena a Brands Hatch Indy, subendo tuttavia un brutto infortunio a Thruxton con lo Showdown ormai in vista. Reduce da un difficile biennio nel BSB con OMG Racing tra Suzuki e BMW e dal nufragio del progetto DB Race Kawasaki, Mossey punterà senza mezzi termini al titolo britannico STK1000.

LE AMBIZIONI DI MOSSEY

“Non posso che ringraziare Pete e Bornemouth Kawasaki per aver concretizzato questo progetto per la stagione 2021“, ha ammesso Luke Mossey. “Risolvere una situazione difficile all’ultimo momento utile sembrava impossibile, ma ci siamo riusciti. Con Bournemouth Kawasaki ho trascorso 4 anni fantastici in Superbike e, senza quell’infortunio di Thruxton, sono convinto potevamo lottare per il titolo, considerando che ero in testa al campionato. La Superstock 1000 sarà una grande sfida, ma sono entusiasta di correre con la nuova ZX-10RR. Non vedo l’ora di scendere in pista!”

IL RITORNO BOURNEMOUTH KAWASAKI

Oltre a questo ritrovato sodalizio, il 2021 segna il ritorno di Bournemouth Kawasaki nel BSB. Squadra di riferimento di Akashi nel BSB 2017-2019, lo scorso anno aveva lasciato la serie per concentrarsi sul progetto road races con John McGuinness. La cancellazione del TT e la possibilità di schierare nuovamente Mossey hanno rivisto i piani, con già ventilato un possibile ritorno nel British Superbike per l’anno venturo.