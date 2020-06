BSB Restart: Calendario e gare per categorie

Tutto sul BSB Restart, la ripartenza del British Superbike: calendario, numero di gare per ogni singola categoria, programma dei weekend.

Si riparte! Con il claim “BSB Restart”, il British Superbike è pronto a ripartire. Il primo appuntamento è previsto nel weekend dal 7 al 9 agosto prossimi a Donington National, con un format inedito dovuto all’emergenza COVID-19. Tre gare ogni fine settimana, ma anche un programma particolare. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO

Tuttora provvisorio, il calendario della stagione 2020 prevede la disputa di complessivi 6 round da 3 gare ciascuna. Primo appuntamento sul tracciato National di Donington Park dal 7 al 9 agosto prossimi, a seguire Snetterton (21-23 agosto), Silverstone National (4-6 settembre), Oulton Park (18-20 settembre), di nuovo a Donington sul layout Grand Prix (2-4 ottobre) ed il consueto gran-finale a Brands Hatch nel fine settimana del 16-18 ottobre. Il BSB disputerà 3 gare ogni weekend: 1 al sabato, 2 la domenica.

FORMAT

Chiaramente questo comporterà un drastico cambiato nel format dei weekend di gara. Al fine di limitare al minimo gli spostamenti in questo periodo, il promoter MSVR ha studiato un nuovo format per ridurre di 1 giorno la permanenza di piloti e team sui circuiti. Per i 6 round previsti, le squadre potranno presentarsi in circuito il venerdì mattina per poi, nel pomeriggio, affrontare la prima sessione di prove libere. Sabato mattina spazio alle seconde libere, qualifiche ufficiali e, alle 16:00 locali, il via di Gara 1. Domenica le restanti due gare.

LE ALTRE CLASSI?

Il programma di ogni singolo weekend di gara resta in definizione. Per le categorie di contorno, tuttavia, è già stato pianificato il numero di gare da disputare per ogni fine settimana. Se il BSB ne correrà 3 ad ogni round, resteranno le 2 canoniche per il British Supersport/GP2. Il National Superstock 1000 disputerà 2 gare in 4 eventi (Donington National, Silverstone, Oulton Park e Donington GP), 1 soltanto a Snetterton e Brands Hatch. Singola gara invece per la Superstock 600 britannica eccezion fatta per la manche doppia tra Oulton Park e Brands Hatch, due canoniche per la Junior Supersport che salterà il conclusivo round previsto dal calendario. Due anche le gare a weekend per la British Talent Cup (salterà Oulton Park) e per il monomarca Ducati TriOptions (assente a Donington GP). Torneranno anche in azione i Sidecar del campionato britannico con 2 gare in 3 round: Snetterton, Donington GP e Brands Hatch.