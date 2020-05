BSB: posticipata Snetterton, speranza di ripartenza a luglio?

Svolta nel BSB: posticipato il round di Snetterton, ma si spera nel definitivo via della stagione per il prossimo mese di luglio.

Una buona ed una cattiva notizia parlando della possibile ripartenza del BSB British Superbike. Se da una parte in data odierna è stato posticipato il quarto round del calendario 2020 previsto a Snetterton, si apre uno spiraglio di una definitiva partenza della stagione per il prossimo mese di luglio. Governo britannico permettendo…

SNETTERTON POSTICIPATA

Dopo Silverstone National (10-11 aprile), Oulton Park (1-3 maggio) e Donington (22-24 maggio), il promoter MSVR ha comunicato il rinvio anche della quarta prova originariamente prevista a Snetterton per il 19-21 giugno prossimi. Nel rispetto dell’ultima ordinanza governativa, non si correrà per tutto il mese di giugno, sebbene oltremanica si parla sempre più con insistenza di un’imminente ripresa della Premier League di calcio.

SITUAZIONE

Come riportato nei giorni scorsi, il promoter MSVR sta vagliando una serie di possibili scenari per la partenza del BSB 2020. L’eventualità preferita è di una ripresa delle ostilità in piena estate, così da poter stilare un’agenda di almeno 7 round (non “back-to-back“: distanziati tra loro di due settimane almeno) fino ad ottobre. Nel caso, eventualmente con 3 gare per ciascun weekend, con l’eventuale disputa dello Showdown da valutare.

LUGLIO

La buona notizia è che si è aperto uno spiraglio per poter organizzare le prime gare già da luglio. Se in origine si parlava di agosto, in linea di massima la situazione sembra volgere verso questa soluzione. Parlando di fatti, MSVR ha già definito una bozza di calendario, con la comunicazione attesa per i primi giorni di giugno. “Un calendario destinato a garantire le migliori condizioni per la disputa di una stagione 2020 del BSB credibile, competitiva e sostenibile“, fanno sapere in MotorSportVision Racing.