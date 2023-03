Il British Superbike riaccende i motori: Test privati a Monteblanco

Dall’11 al 13 marzo prossimi al Circuito di Navarra il British Superbike affronterà i primi Test MSVR ufficiali pre-campionato. Aspettando questo appuntamento, alcune squadre si sono portate avanti col lavoro. Questo il caso di svariati team, ritrovatisi proprio nella penisola iberica per una sessione di Test privati, rappresentando di fatto la prima uscita dell’anno nuovo. Favoriti da condizioni meteorologiche ottimali, alcuni attesi protagonisti del BSB sono scesi in pista al Circuito di Monteblanco, per anni teatro proprio dei test ufficiali del campionato.

DIVERSI TEAM DEL BRITISH SUPERBIKE IN PISTA

I primi a riaccendere i motori sono stati Honda Racing UK (con il rientrante in squadra Andrew Irwin ed il riconfermato Tom Neave), ma non solo. Spazio anche a TAG Racing Honda con Hector Barbera (nella foto d’apertura), Padgett’s Honda con il Campione Superstock 1000 in carica Davey Todd più il DAO Racing Kawasaki con lo specialista delle road races Dean Harrison. Inoltre a Monteblanco si è registrato il debutto pubblico del neonato team Lovell Kent Racing dello stesso Danny Kent. Il Campione del Mondo Moto3 2015, per proseguire l’avventura nel British Superbike, si è messo in proprio schierando una Honda CBR 1000RR-R.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

In origine i test al di fuori del Regno Unito, escluse le sessioni di prove ufficiali, erano vietate per squadre e piloti con le rispettive moto del British Superbike. Quest’anno tuttavia il promoter MSVR ha concesso una deroga. Nello specifico, ai team che presenzieranno ai Test ufficiali di Navarra (11-13 marzo), sono stati autorizzati ad affrontare un massimo di 5 giorni di prove in Spagna nel periodo compresso dal 1° al 19 marzo prossimi. Chiaramente per ottimizzare le spese e sfruttando le condizioni climatiche favorevoli della penisola iberica.