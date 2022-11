Danny Kent si fa il team per correre nel British Superbike 2023

Dalla conquista del titolo mondiale Moto3 nel 2015, Danny Kent ne ha vissute di tutti i colori. Ha accarezzato il sogno di correre in MotoGP, ha vissuto travagliate vicende dentro e fuori la pista, ma negli ultimi anni ha trovato un buon equilibrio. Rigenerato dalla “cura BSB“, DK52 si stava affermando tra i piloti di prospettiva della Superbike d’oltremanica. Più che buoni risultati, convincenti performance lo hanno rimesso sulla “mappa” del motociclismo, salvo dover superare diversi episodi propriamente sfortunati. Tra infortuni ed il recente disimpegno di Suzuki dal BSB, Kent ha dovuto indovinare un nuovo percorso di carriera. Decidendo, per certi versi, di mettersi in proprio.

DANNY KENT CON UN “SUO” TEAM

Superato un biennio con Buildbase Suzuki con un podio all’attivo, nel 2023 Danny Kent ripartirà sempre dal British Superbike, ma con una struttura di fatto creata attorno a lui. Grazie all’apporto di un suo storico sponsor (D&P Lovell), nasce il “Lovell Kent Racing”, semplicemente abbreviato con l’acronimo di Team LKR. L’originario di Chippenham proseguirà pertanto la sua militanza nel BSB, passando tuttavia in sella ad una Honda CBR 1000RR-R ultimo grido.

CON HONDA NEL BRITISH SUPERBIKE

“Innanzitutto desidero ringraziare tutta la famiglia Lovell“, afferma l’ex pilota Leopard Honda e KTM Ajo, riferendosi in primis ad Allen Lovell, titolare di questa nuova realtà. “D&P Lovell è un mio sponsor personale da diversi anni e so benissimo che non lasciano mai nulla di incompiuto. Non mi illudo che sarà facile, ma credo che abbiamo le persone giuste per lavorare bene. Inoltre correrò con Honda, una moto collaudata e vincente, pertanto non vedo l’ora di iniziare“.

SPAZIO ANCHE AL FRATELLO KIERAN

Non solo. Se Danny correrà nel British Superbike, suo fratello Kieran esordirà nel Pirelli National Junior Superstock Championship, di fatto la Superstock 600 d’oltremanica. Kieran Kent disporrà di una Yamaha R6 per questo esordio, sempre schierato sotto le insegne Lovell Kent Racing. Mai come in questo caso si può parlare di un team di famiglia a tutti gli effetti…