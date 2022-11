Women’s European Cup: Jessica Howden dal Sud Africa al Trasimeno

Dalla savana all’Umbria. Jessica Howden parteciperà al prossimo Campionato Europeo Femminile con il Team Trasimeno. La storica squadra italiana, diretta da Moreno Bacchini, ha vinto per tre anni consecutivi la Women’s European Cup con le Yamaha YZF-R3.

Jessica Howden è nata a Città del Capo, in Sudafrica, nel 2003 . E’ stata Vice Campionessa dello Zimbawe National Championship 250 e da tempo gareggia in Europa, la prima ragazza sudafricana a farlo. Quest’anno ha vinto gara-1 WEC a Misano dopo essere stata al comando fin dal primo giro ed ha concluso il campionato al nono posto. Durante il 2022 ha imparato le piste, ha arricchito il suo bagaglio di esperienza ed ora è pronta per puntare alla vittoria dell’ Europeo Femminile. Il Team Trasimeno schiererà anche altre riders ancora in via di definizione.

“Sono super emozionata e felice di avere raggiunto un accordo con il Team Trasimeno – commenta Jessica Howden – Ringrazio il Team Principal Moreno Bacchini per avermi offerto questa grande opportunità. È un onore correre per una squadra che ha alle spalle 12 campionati e che ha vinto tutti i 3 Campionati Europei femminili sino ad ora disputati. Attendo con impazienza l’inizio della Women’s European Cup.”

Il Team Trasimeno è nato nel 1997. In passato ha lanciato tanti giovani talenti tra cui Danilo Petrucci protagonista Campionato Europeo Stock 600 nel 2008 e 2009 con la squadra umbra. Tra gli ex piloti del Trasimeno anche Alex Polita, Luca Bernardi e tanti altri. Da alcuni anni si dedica principalmente all’ Women’s European Cup vincendo tre titoli con Beatriz Neila Santos.