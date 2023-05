British Superbike: spettacolo ad Oulton Park con le Ducati vincenti

La tradizione del Motorsport d’oltremanica vede le festività sfruttate per organizzare eventi motoristici, con inevitabili benefici per quanto concerne l’adesione del pubblico. Una consuetudine massimizzata dal British Superbike da tempo immemore, riaffermata da un May Day Bank Holiday Weekend svoltosi ad Oulton Park da incorniciare su tutta la linea. Belle gare, bello show, pubblico delle grandi occasioni, tre differenti vincitori nelle tre manche disputate tra domenica e lunedì. In tutto questo, chi festeggia soprattutto è Glenn Irwin, nuovo leader sotto le insegne BeerMonster Ducati.

GLENN IRWIN LEADER DEL BRITISH SUPERBIKE

Prossimo ad affrontare la North West 200, in questi primi due round del BSB 2023 l’originario di Carrickfergus ha già trovato il giusto feeling con la Ducati Panigale V4 R. Lasciato il team Honda Racing UK per riabbracciare la causa di Paul Bird dopo il traumatico divorzio di fine 2018, il vice-Campione in carica ha già messo a segno due vittorie che gli sono valse la leadership provvisoria di campionato. Vivendo, tra Silverstone ed Oulton Park, sempre dei fine settimana in costante e progressiva ascesa.

SPETTACOLO IN PISTA

Tuttavia Irwin non ha avuto vita facile. Escludendo una Gara 1 dalla conclusione anticipata per l’arrivo della pioggia, nelle due restanti manche non è mancato lo show in pista. Hanno vinto sempre le Ducati PBM, ma con i loro piloti che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie. In particolare GI2 in Gara 3, regolando soltanto al fotofinish un ritrovato Leon Haslam con Kyle Ryde a stretto contatto. Per ‘Pocket Rocket‘, in attesa di sapere se effettivamente sostituirà Michael van der Mark nel Mondiale Superbike, il passaggio al neonato ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team (in parte gestito in proprio) ha giovato e non poco.

OCCHIO A TOMMY BRIDEWELL

Questi primi due round hanno inoltre riaffermato la tesi secondo cui, nel corso del 2022, al team PBM Ducati i piloti fossero il problema. Con due “specialisti” della serie come Irwin e Bridewell, le V4 R sono tornate a volare. Detto di Glenn, che dire di TB46, autore di una spettacolare rimonta in Gara 1 (da 15° a 5°) e di un’altrettanto esaltante affermazione nella seconda manche. Coadiuvato dal capo-tecnico Paolo Zavalloni, quest’anno ci sono tutti i presupposti per puntare a quel titolo che gli manca nel personale palmares.

PAUSA DI 3 SETTIMANE PER IL BRITISH SUPERBIKE

Per lasciar spazio alla North West 200, il BSB osserverà tre settimane di sosta con la ripresa delle ostilità prevista per il 19-21 maggio prossimi a Donington Park, layout (lungo) Grand Prix.