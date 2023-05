Bridewell-Irwin: doppietta BeerMonster Ducati nel British Superbike

Cinque gare finora disputate, quattro differenti vincitori. Questa l’alternanza di protagonisti nell’élite del British Superbike con Gara 2 ad Oulton Park, davanti ad un pubblico intervenuto in massa per il May Day Bank Holiday Weekend, che ha prodotto una doppietta del team BeerMonster Ducati ed il ritorno sul gradino più alto del podio di Tommy Bridewell. In testa sin dalle battute iniziali della contesa, TB46 ha conquistato la sua prima vittoria da portacolori della squadra di Paul Bird, in festa per l’1-2 completato da Glenn Irwin con Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad Team) costretto ad accontentarsi del bronzo.

TB46 TORNA A VINCERE NEL BRITISH SUPERBIKE

Per certi versi Oulton Park è la “sua” pista. Otto vittorie all’attivo nel British Superbike, 5 delle quali (!) conseguite proprio su questo tracciato, quattro da Ducatista. Un bel ruolino di marcia per TB46, autore di una Gara 2 semplicemente ed oggettivamente impeccabile. Scattato dalla pole in virtù del giro più veloce siglato ieri in Gara 1 (quinto al traguardo dopo esser partito quindicesimo…), Bridewell ha tenuto a bada diversi avversari presentatisi lungo il cammino. Da un combattivo Andrew Irwin (quarto con la prima Honda) ad un coriaceo Leon Haslam, fino al suo compagno di squadra Glenn Irwin, in rimonta dopo una partenza non propriamente esaltante.

DOPPIETTA PBM DUCATI

Gestendo gli pneumatici e la propria Ducati Panigale V4 R, Tommy Bridewell torna così ad una vittoria che gli mancava da un anno, tra l’altro conseguita sempre ad Oulton Park, ma all’epoca con il team Moto Rapido. Aspettando Gara 3, l’originario del Wiltshire si ritrova a soltanto 1 punticino dal capo-classifica Josh Brookes (6°), con a sua volta Glenn Irwin a 3 lunghezze dalla vetta. Rilancia le quotazioni-campionato anche Leon Haslam, con la (vecchia) M 1000 RR vestita con i colori ROKiT tornato sul podio su di un tracciato dove ha sempre ben figurato in carriera.

PARTENZA COL BOTTO

A dispetto della Sprint Race di ieri, questa Gara 2 non è stata inficiata dalle mutevoli condizioni climatiche, ma la pista di Oulton Park si conferma traditrice per i piloti. Chiedere lumi a Peter Hickman, scivolato alla prima curva dopo essersi assicurato l’hole-shot, o Jason O’Halloran, a terra poco dopo alla Cascades coinvolgendo l’incolpevole Josh Owens. Per l’australiano del team McAMS Yamaha un inizio di stagione davvero disastroso…

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Oulton Park, Classifica Gara 2

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 18 giri in 28’40.880

2- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.571

3- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 2.686

4- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.809

5- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.511

6- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 9.739

7- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 10.777

8- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.465

9- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 23.418

10- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 25.871

11- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 26.062

12- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 37.794

13- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 38.572

14- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 38.789

15- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 39.341

16- Luke Stapleford – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 41.777

17- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 44.672

18- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 51.128

19- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 51.249

20- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 51.706

21- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’02.724