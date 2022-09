Bradley Ray incontenibile vince ancora nel British Superbike

Nel British Superbike sta vivendo un momento di grazia, Bradley Ray. Conquistata la leadership di campionato, con lo Showdown in vista “Telespalla” è, a tutti gli effetti, il pilota da battere. Ne ha dato prova in una Gara 1 a Snetterton dominata, mettendo a segno una vittoria che vale ulteriori 5 Podium Ponts per i play-off di fine stagione dove, di fatto, si è prossimi a determinare i nomi di tutti e 8 i piloti ammessi.

BRADLEY RAY NON SI BATTE NEL BRITISH SUPERBIKE

Alla quinta affermazione stagionale e settima in carriera nel British Superbike, Brad Ray ha preso il largo distanziando, nell’ennesimo podio tutto Yamaha, il Campione in carica Tarran Mackenzie (2°) ed il proprio compagno di squadra Kyle Ryde (3°). Con Jason O’Halloran 13° dopo averne vissute di ogni nella giornata odierna, Ray in campionato vola a +34. Non da meno, si porta in proiezione al comando nel computo dei punti addizionali finora conseguiti.

SELEZIONE PER LO SHOWDOWN

Con Ray mattatore, di fatto il focus di Gara 1 è stato incentrato sulla corsa agli 8 posti per lo Showdown. Già qualificati lo stesso Ray, O’Halloran, Jackson e Skinner (unfit per questa Gara 1 dopo il volo di questa mattinata), ha ottenuto il lasciapassare per lo Showdown anche Glenn Irwin. Nono sul traguardo dopo un dritto in fondo al Bentley Straight, il portacolori Honda si è qualificato aritmeticamente per i play-off, con altri 3 nomi vicini a questo traguardo. Parliamo di Tarran Mackenzie (6° in campionato) e Kyle Ryde (8°), oltre che di un Tommy Bridewell. Il Ducatista è prossimo a questo traguardo, nonostante sia stato penalizzato in Gara 1 da un interlocutorio inconveniente che gli ha precluso la gioia del podio, rallentando in pieno rettifilo dei box con la propria Ducati V4 R.

CHE DISASTRO PER DANNY BUCHAN

Ottavo in campionato, Kyle Ryde vanta 30 punti di vantaggio (e più soltanto 50 in palio) su uno sfortunatissimo Danny Buchan. Reduce dalla doppietta di Cadwell Park, il portacolori SYNETIQ BMW by TAS è stato centrato al via alla curva Agostini da Ryan Vickers, coinvolgendo in questa carambola anche Josh Owens. Con questo zero, restano ben poche chance di agguantare un posto per la fase decisiva della stagione…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Snetterton 300, Classifica Gara 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 12 giri in 22’37.386

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.437

3- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 4.474

4- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 4.894

5- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.353

6- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 9.264

7- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 10.146

8- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 11.412

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 12.713

10- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.273

11- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 13.461

12- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 13.507

13- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 13.685

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 21.494

15- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 24.794

16- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 32.913

17- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 33.276

18- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 52.250

19- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 59.070