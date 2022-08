Ancora Buchan, ancora BMW nel British Superbike a Cadwell Park

Alle volte basta un weekend per dare una svolta alla stagione e, perché no, persino ad una carriera. Chiedete a Danny Buchan, per anni ritenuto una delle migliori promesse del British Superbike, il quale stava vivendo una crisi di risultati e persino d’identità. In discussione al box SYNETIQ BMW by TAS, l’originario dell’Essex ha risposto con una perentoria doppietta a Cadwell Park regolando il nuovo capo-classifica di campionato Bradley Ray e, contestualmente, rilanciando le proprie quotazioni in ottica-Showdown.

BUCHAN E BMW FANNO FESTA NEL BRITISH SUPERBIKE

Come in Gara 2, anche nella conclusiva manche del weekend Danny Buchan ha gestito al meglio la situazione. Scattato dalla seconda casella dello schieramento, pronti-via si è assicurato l’holeshot alla prima curva, tenendo a bada la Yamaha #28 di Ray per tutte e 18 le tornate della contesa. Con questa doppia-vittoria ed il podio di Gara 1, DB83 si è inoltre assicurato il riconoscimento di “King of the Mountain”, ritrovandosi adesso non così distante dagli otto piloti ammessi di diritto ai play-off di fine stagione.

RAY NUOVO LEADER

Di fatto la corsa allo Showdown si deciderà tra un paio di settimane a Snetterton ancora 5 posti in palio. Qualificati il nuovo leader Bradley Ray, nuovamente secondo e, sebbene al comando della Main Season, a -2 da O’Halloran (opaco anche in questa Gara 3) nel computo di Podium Points totalizzati per i play-off. Lasciapassare per lo Showdown anche per Rory Skinner, il quale a soli 20 anni rientra tra gli 8 eletti, dando vita in questa Gara 3 ad un avvincente duello con Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki) per il quarto posto.

LOTTE FURIBONDE NEL BRITISH SUPERBIKE

In una stagione 2022 che ha visto alternarsi 7 differenti vincitori in rappresentanza di 4 costruttori (Yamaha, Kawasaki, Honda e BMW), manca ancora all’appello Ducati. Tommy Bridewell (Moto Rapido) ha ottenuto un nuovo piazzamento a podio, mentre Josh Brookes non si è mai visto nella “sua” Cadwell Park. Peggio è andata a Tom Sykes, il quale per un interlocutorio inconveniente non è andato oltre la 20esima posizione. Il risultato è che non vedremo entrambi lottare per il titolo nello Showdown…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Cadwell Park, Classifica Gara 3

1- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 18 giri in 25’59.505

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.864

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 3.628

4- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.854

5- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.999

6- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 12.362

7- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 13.023

8- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 13.928

9- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 14.773

10- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 14.962

11- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 15.801

12- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 23.097

13- Ryan Vickers – FHO Racing with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 24.443

14- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 24.886

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 25.173

16- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 25.636

17- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.774

18- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 31.713

19- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 38.817

20- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 39.068

21- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 46.322

22- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 50.329

23- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 59.257