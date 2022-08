Brad Ray torna alla vittoria nel British Superbike, paura per Dan Jones

Dalla tragedia sfiorata ad un gradito ritorno sul gradino più alto del podio nel British Superbike. Gara 1 sull’iconico (e temutissimo) tracciato di Cadwell Park riporta Bradley Ray alla vittoria, il tutto dopo prolungati minuti di apprensione per il terrificante incidente al primo via con sfortunato protagonista Dan Jones.

PAURA PER DAN JONES AL PRIMO VIA

Per l’appunto, allo start di Gara 1 si è sfiorata la tragedia a Cadwell Park. Nel corso del secondo giro, in uscita dal Mountain, Lee Jackson (3° in quel momento) ha perso il controllo della propria Kawasaki Ninja ZX-10RR, finendo rovinosamente a terra. Se il portacolori FS-3 Racing è riuscito a scappar via, la sua moto è rimasta ferma in mezzo alla pista, chiaramente in un punto cieco per gran parte dei piloti che stavano transitando in quel momento. Se la stragrande maggioranza è riuscita ad evitare la Kawasaki #14, per farlo Takumi Takahashi è finito a terra centrando Kyle Ryde, il quale stava rallentando proprio davanti a sé. Peggio, decisamente peggio è andata a Dan Jones, suo malgrado impossibilitato ad evitare la moto di Jackson, centrandola in pieno intorno ai 100 km/h.

JONES COSCIENTE FINISCE IN OSPEDALE

Immediatamente la direzione gara ha esposto la bandiera rossa e, fortunatamente, nell’arco di pochi minuti sono giunte notizie rassicuranti sullo stato di salute del 21enne motociclista britannico. Cosciente, in elisoccorso è stato trasportato presso l’Hull Hospital per tutti gli esami del caso, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Quarto classificato lo scorso anno nel British GP2, in questa stagione ha potuto esordire nel BSB con un progetto a lungo termine con il team iForce Lloyd & Jones PR Racing BMW.

AL RESTART BRADLEY RAY MATTATORE DEL BRITISH SUPERBIKE

Complice questa interruzione, Gara 1 (già definita “eBay Sprint Race“) è stata accorciata nella sua distanza dagli originari 14 a 12 giri, garantendo a Bradley Ray la possibilità di tornare alla vittoria. Se al primo via aveva subito un magico sorpasso da parte di Rory Skinner nel tratto dalla Chris Curve verso la Gooseneck, al secondo ha tenuto a bada il 20enne portacolori FS-3 Kawasaki. Scattato benissimo dalla pole, con la R1 2021 del team OMG Racing ha sapientemente conservato la leadership, centrando così la personale quarta affermazione stagionale e settima in carriera nel BSB.

SKINNER LE PROVA TUTTE

In agosto impegnativo con due wild card nel Mondiale Moto2 e due weekend di gara del British Superbike in sequenza, Rory Skinner è arrivato vicino al primo hurrà in carriera. Il 20enne scozzese è rimasto a stretto contatto di Ray, non trovando tuttavia al restart alcuna possibilità di sferrare l’attacco per la leadership. Resta in ogni caso un positivo secondo posto a precedere Danny Buchan, terzo riportando SYNETIQ BMW by TAS sul podio a scapito del capo-classifica di campionato Jason O’Halloran e Tommy Bridewell con la prima Ducati.

SYKES SFORTUNATISSIMO NEL BRITISH SUPERBIKE

Poteva essere una gara positiva per Tom Sykes. Dopo una brillante Superpole, nelle due partenze di fatto è stato bersagliato da alcuni suoi colleghi. Ritrovatosi terzo al primo via, in pieno Hairpin è stato spedito fuori pista da Danny Buchan. Al successivo restart, con quantomeno la top-10 alla portata, al penultimo giro Christian Iddon lo ha centrato in pieno alla Mansfield, finendo a terra senza rimediare conseguenze fisiche.

DOMANI ALTRE DUE GARE A CADWELL PARK

A Cadwell Park si tornerà in azione domani con le restanti due gare in programma e la presenza, in qualità di guest star, di Toprak Razgatlioglu ed Andrea Locatelli. Entrambi sono inoltre attesi in pista per qualche giro dimostrativo con delle Yamaha R1 stradali…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Cadwell Park, Classifica Gara 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 12 giri in 17’21.619

2- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.786

3- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.293

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.340

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 3.667

6- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 8.388

7- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 12.418

8- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.719

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 13.136

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 14.294

11- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 14.750

12- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 14.833

13- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 16.148

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 21.701

15- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 25.231

16- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 26.012

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.384

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 26.811

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 27.274

20- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 27.781

21- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 35.656

22- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 50.274