Irwin vince, Bradley Ray Campione British Superbike 2022

La commozione per l’omaggio nel pre-gara al compianto Chrissy Rouse, l’emozione per il traguardo finalmente raggiunto da Bradley Ray. Con il quinto posto di Gara 1, con due manche d’anticipo “Telespalla” si laurea Campione 2022 del British Superbike. Il portacolori RICH Energy OMG Racing Yamaha, presentatosi al conclusivo round di Brands Hatch con un considerevole margine di vantaggio in campionato sui più diretti inseguitori, si è accontentato di un piazzamento giù dal podio per centrare il grande obiettivo. Da Campione BSB, adesso Brad #28 punta senza mezzi termini ad un posto nel Mondiale Superbike 2023.

BRADLEY RAY CAMPIONE BRITISH SUPERBIKE 2022

Da quel superlativo esordio nel 2017 con Buildbase Suzuki salendo già sul podio a fine stagione, di strada Bradley Ray nel British Superbike ne ha fatta. Ritenuto (con ragione) miglior prospetto delle derivate di serie d’oltremanica, l’originario di Ashford dopo l’esaltante avvio di stagione 2018 ne ha vissute di tutti i colori. Periodi difficili, scelte di carriera infelici, fino alla stabilità trovata nell’ultimo biennio con il team OMG Racing. Giovando eccome quest’anno nel passaggio da BMW a Yamaha, trovandosi sin dai test invernali… tutt’uno con la R1!

GARA 1 A GLENN IRWIN

Al culmine di una stagione dove si è affermato come il pilota più costante e, nel complesso, veloce, Bradley Ray succede nell’albo d’oro del British Superbike all’amico Tarran Mackenzie, guardando al 2023 con l’obiettivo dichiarato di correre con una Yamaha R1 nel Mondiale. A “Telespalla” restano domani due gare da disputarsi nel BSB, con la prima conquistata da Glenn Irwin. Il portacolori Honda Racing UK, ancora incerto sul da farsi per l’anno venturo, ha controllato nei 16 giri di gara Peter Hickman (FHO Racing BMW, 2°) ed il fratello Andrew (SYNETIQ BMW, 3°), centrando la quarta affermazione 2022 dopo la tripletta conseguita a Silverstone. Un successo che lo proietta al secondo posto in campionato, favorito da un Tommy Bridewell soltanto quarto con Moto Rapido Ducati, scontando una partenza completamente da dimenticare.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch GP, Classifica Gara 1

1- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – 16 giri in 22’52.528

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.374

3- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.808

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 5.105

5- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 5.524

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.743

7- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 9.895

8- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.358

9- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 13.547

10- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 14.465

11- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 15.715

12- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 18.663

13- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 24.193

14- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 27.815

15- Davey Todd – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 30.060

16- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 30.172

17- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 30.390

18- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 32.713

19- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 44.110

20- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 46.895