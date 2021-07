Paura per Brad Jones in Gara 1 del British Superbike a Brands Hatch

Brad Jones sfortunato protagonista di un brutto incidente in Gara 1 del British Superbike a Brands Hatch: trasportato all'ospedale per una lesione al capo.

Tarran Mackenzie vince Gara 1 a Brands Hatch, ma nel paddock del British Superbike tutti i pensieri sono rivolti per Brad Jones. Vice-Campione britannico Supersport in carica, rookie quest’anno nel BSB, il 23enne motociclista di Stalbridge è incappato in una bruttissima caduta al primo via in piena percorrenza della celebre Clark Curve. Trasportato, privo di coscienza, in elisoccorso al Kings College Hospital di Londra, preoccupa la lesione alla testa riportata in seguito a questo incidente registratosi al primo giro di gara.

PAURA PER BRAD JONES

All’esordio quest’anno nel British Superbike con il team iForce Lloyd & Jones PR Racing BMW, Brad Jones si era qualificato 22esimo per Gara 1. Non inquadrato dalla regia, l’ex stella del British Supersport è incappato in una rovinosa caduta all’altezza della Clark Curve, comportando l’esposizione della bandiera rossa da parte della direzione gara. Immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al centro medico di Brands Hatch, successivamente è stato trasferito in elicottero all’Ospedale più vicino. In base alle uniche comunicazioni ufficiali rilasciate, Jones è tuttora privo di coscienza e ha subito una lesione al capo.

RESTART

Dopo quasi un’ora di stop, la prima di tre gare del British Superbike a Brands Hatch è successivamente ripartita alle 17:32 locali con soltanto 12 giri del tracciato londinese da percorrere. Leader sin dalla staccata della prima curva, Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) ha avuto ragione in volata per 225 millesimi su Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati), conquistando la prima affermazione stagionale. Sul terzo gradino del podio Christian Iddon (VisionTrack Ducati) consolida la sua leadership di campionato a scapito di Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS, 4°) e Jason O’Halloran, quinto in rimonta dopo esser scattato dalla diciottesima casella. Dopo una grintosa prima parte di gara, Bradley Ray settimo ha preceduto l’attesissimo Rory Skinner e Josh Brookes, soltanto nono.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Brands Hatch GP, Classifica Gara 1

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 12 giri in 17’15.766

2- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.225

3- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.802

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 3.589

5- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 6.838

6- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.036

7- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 8.664

8- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 10.447

9- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 13.494

10- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.856

11- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 15.351

12- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 17.463

13- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 24.710

14- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 24.723

15- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 24.749

16- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 25.733

17- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 28.783

18- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 31.912

19- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 33.611

20- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 40.420

21- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 1’10.410

22- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 1’16.376

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.