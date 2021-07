Brad Jones resta in coma farmacologico in seguito al drammatico incidente di sabato scorso in Gara 1 a Brands Hatch nel BSB: le sue condizioni.

Restano critiche le condizioni di Brad Jones. Il 23enne motociclista britannico, sfortunato protagonista di una brutta caduta sabato scorso nel corso del primo giro di Gara 1 del BSB a Brands Hatch, resta in coma farmacologico per le gravi lesioni riportate.

IL BOLLETTINO

“Brad Jones (iForce Lloyd & Jones BMW), il quale ha subito gravi lesioni alla testa, al torace ed al bacino a seguito di un incidente registratosi nel corso della gara di apertura del British Superbike di sabato 24 luglio, rimane in coma indotto e continua a ricevere cure e assistenza medica al King’s College Hospital di Londra“, si legge nel bollettino diffuso in data odierna dal promoter MSVR. “Non sono state rese necessarie operazioni per le sue lesioni, ma è prevista una procedura per stabilizzare la sua frattura pelvica nella giornata odierna. Successivamente, si prevede che resterà in coma farmacologico fino all’inizio della prossima settimana. Il team medico di MSVR rimane in contatto diretto con la famiglia e con il personale ospedaliero.”

IL BSB SI STRINGE ATTORNO A JONES

In base a quanto emerso da questo bollettino, non sono previsti ulteriori aggiornamenti fino all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, il circus del BSB è già a Thruxton, teatro del quarto appuntamento stagionale in programma questo weekend. Tutti i piloti e team correranno con un adesivo di supporto a Brad Jones, compreso il team PR Racing con il solo Joe Francis in pista.

