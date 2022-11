Andrew Irwin ritorna in Honda per il British Superbike 2023

Un Irwin per un Irwin. Perso Glenn, tornato in PBM Ducati, Honda Racing UK per il British Superbike 2023 ha richiamato in squadra Andrew Irwin. Già con la compagine diretta da Havier Beltran nel biennio 2019-2020 conquistando le sue prime vittorie in carriera nel BSB, l’anno venturo affiancherà il riconfermato Tom Neave con una delle due CBR 1000RR-R schierate dalla filiale britannica.

IL RITORNO DI ANDREW IRWIN

Reduce da un biennio non propriamente esaltante con SYNETIQ BMW by TAS, Andrew Irwin è stato fortemente voluto in squadra per rimpiazzare il fratello Glenn. “La CBR è una moto che ho amato e ho visto quanto sia cresciuta in questi ultimi due anni“, ha spiegato Andrew Irwin. “Glenn ha dimostrato nel 2022 che è una moto estremamente competitiva, pertanto non c’è motivo per cui non possiamo disputare una grande stagione“.

CONFERMATO TOM NEAVE IN SUPERBIKE

Accanto ad Andrew Irwin, Honda Racing UK affiderà la seconda CBR a Tom Neave, al suo quinto anno consecutivo in squadra. Campione britannico Superstock 1000 nel 2021, non ha incontrato grandi fortune al suo primo anno completato nel British Superbike, ma se non altro avrà un’altra occasione di metter in mostra le sue potenzialità.

SOLE DUE CBR NEL BRITISH SUPERBIKE

Contestualmente all’annuncio della propria line-up, Honda Racing UK ha confermato che nel 2023 porterà in pista due soli piloti nel British Superbike. Il 4 volte vincitore della 8 ore di Suzuka Takumi Takahashi e Ryo Mizuno, in squadra nel precedente biennio, verranno ricollocati da Honda in altri campionati, più in linea alle loro caratteristiche rispetto al (difficilissimo) BSB.