Sulle strade di Valentino Rossi e del SIC con Manuel Poggiali

Manuel Poggiali organizza “Chiamarsi Romagna”, una simpatica iniziativa per tutti gli appassionati di moto. Domenica 17 luglio l’ex campione del mondo 125 e 250, ora coach del team Gresini, accompagnerà dieci motociclisti in un tour lungo le strade della “Terra dei Motori”.

Il percorso è stato studiato e creato all’insegna della passione, per vivere le emozioni delle moto in tutta sicurezza e con una guida d’eccezione. Potranno partecipare tutti gli appassionati in sella alla propria moto. E’ sufficiente che indossino un abbigliamento idoneo quindi giacca da moto, possibilmente il paraschiena, guanti, scarpe o stivali da moto e guanti.

Il raduno è previsto alle ore 14 a Chiesanuova, il paese di Manuel Poggiali, nella Repubblica di San Marino. I partecipanti faranno poi un bel giro mototuristico con tappe estremamente affascinanti, in luoghi iconici. Dopo aver ammirato le bellezze paesaggistiche dell’entroterra riminese e sammarinese, andranno allo Yellow Park, il parco gag della Leggenda Valentino Rossi a Tavullia. Si dirigeranno poi a Coriano per visitare il Museo del SIC e dopo essersi immersi nei ricordi del mitico Simoncelli, i motociclisti andranno al Misano World Circuit per un giro di pista a unico nel suo genere a velocità turistica.

L’iniziativa terminerà con un aperitivo in riva al mare in compagnia di Manuel Poggiali. I partecipanti avranno la possibilità di realizzare un video onboard e di ricevere tanti utilissimi consigli di guida da parte di Manuel Poggiali.

Sono disponibili ancora alcuni posti ma è bene affrettarsi perché si esauriranno velocemente.

Per informazioni ed iscrizioni: [email protected]