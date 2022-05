MotoGP: Manuel Poggiali “Vi spiego perchè Bestia e team Gresini vincono”

Dietro ai successi di Enea Bastianini in MotoGP si nasconde lo straordinario lavoro svolto da tutto il team Gresini. Il coach Manuel Poggiali sta recitando un ruolo di primaria importanza. L’ex bi-campione del mondo sta mettendo a disposizione di Bastianini tutta la sua esperienza, le sue competenze tecniche e la saggezza maturata negli anni.

Manuel Poggiali, è stato un week-end fantastico per voi.

“E’ stato molto bello per tutto il team Gresini MotoGP. Enea ha fatto ha fatto un grande weekend, come ci ha ormai abituati. E’ stata la sua terza vittoria e si commenta da sola, è il pilota con più vittorie all’attivo e questo rappresenta un buonissimo inizio di stagione. Bisogna considerare che non partivamo certo con obbiettivi così ambiziosi. Ci piace stare lì davanti, ci stiamo trovando bene, continueremo a lavorare come stiamo facendo, con la serenità con la quale stiamo affrontando ogni sessione in pista. In Francia le condizioni climatiche ci hanno permesso di lavorare bene e con continuità. Non ci sono stati grossi imprevisti a parte in una sessione con un motore che ci ha lasciato ma l’altra moto ha funzionato altrettanto bene e siamo riusciti a portare avanti il lavoro”.

Enea Bastianini in gara riesce a dare veramente il massimo.

“Ha sempre qualcosa in più per la domenica. Riesce a tenersi in tasca quel decimo o due e questo è un grossissimo vantaggio. Ha fatto una gara eccezionale, soprattutto nelle prime fasi: si è posizionato subito nelle zone di vertice poi ha fatto un ritmo ottimo, ha inseguito per buona parte gli avversari, portandoli all’errore. Quando si è arrivato davanti ha saputo gestire, continuare sul suo ritmo. Enea sta diventando sempre di più un pilota completo, a 360 gradi. E’ molto maturo e queste esperienze lo fanno crescere ulteriormente, lo rendono ancora più forte e consapevole delle sue potenzialità”.

Vi siete concentrati su qualcosa in particolare?

“Abbiamo lavorato come ogni weekend sui particolari e sui i dettagli. Enea ci mette molto del suo poi il lavoro di squadra ci viene bene e lo portiamo avanti nel migliore dei modi”.

A Le Mans averte raccolto soddisfazioni anche con Di Giannantonio.

“Vorrei fare i complimenti anche a Diggia che ha conquistato i suoi primi punti in questi campionato, questi ci devono dare morale, la consapevolezza che abbiamo lavorato bene e dobbiamo continuare su questa strada”.

Ora come vedi il futuro?

“Adesso non dobbiamo considerarci arrivati, pensare troppo in grande ma vivere ogni sessione nel migliore dei modi, lavorando per costruire i risultati. La MotoGP è sempre più complicata, ci sono tantissimi valori in campo, non bisogna dare nulla per scontato”.

Qual è il vostro segreto?

“Tutto ciò che di buono stiamo facendo ce lo guadagniamo sul campo, mettendoci il massimo impegno. Facciamo tutto con semplicità, con tanta passione e con il cuore: queste cose che ci fanno stare davanti e primeggiare nel confronto con squadre sulla carta forse più forti della nostra”.

Il prossimo Gran Premio si correrà al Mugello. Senti in modo particolare questo appuntamento?

“Ora ci sarà il Gran Premio di casa ed è importante ma io onestamente lo vedo come Le Mans, Austin, Doha ma anche come anche quelli in cui non siamo andati nel migliore dei modi. Lo dobbiamo approcciare bene, con serenità, cercando di lavorare in ottica gara perché è lì che danno i punti e quindi che bisogna essere efficaci. La strategia può di volta in volta affinarsi, cambiare e ci deve portare a conquistare il miglior risultato possibile in ogni sessione ed in ogni gara”.