Pol Espargaró è diventato papà. Il pilota Red Bull KTM Factory e la moglie Carlota hanno dato il benvenuto ad una bambina.

Una lieta notizia per un pilota MotoGP in questi giorni di quarantena. Pol Espargaró infatti è diventato papà di una bella bambina. L’annuncio dell’arrivo della piccola lo fa la moglie Carlota Bertran attraverso i suoi canali social. Una grande giornata quindi per l’alfiere Red Bull KTM Factory, che festeggia nel migliore dei modi la festa oggi dedicata a tutti i papà. Diventa così il 4° genitore dopo Dovizioso (2009), Crutchlow (2016) ed il fratello Aleix (2018).

Il modo migliore per affrontare questo periodo incerto. A causa dell’emergenza coronavirus infatti gli appuntamenti del Mondiale MotoGP sono (per il momento) rimandati. Un peccato per Espargaró e KTM, desiderosi di mostrare in gara i passi avanti compiuti nell’ultimo periodo e visti anche nei test invernali a Sepang e Losail. Ma ci penseranno la moglie e soprattutto la figlia neonata a rendere meno ‘pesante’ questa lunga attesa.