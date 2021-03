MotoGP: Maverick Viñales presto papà, la moglie è in dolce attesa

Fiocco rosa in arrivo per Maverick Viñales. Il pilota Monster Yamaha ha annunciato la gravidanza della moglie. "In un anno la mia vita è cambiata completamente."

È un susseguirsi di belle notizie per Maverick Viñales. Il pilota Monster Yamaha, a Losail per dare il via alla nuova stagione MotoGP, ha confermato recentemente di essersi sposato in gran segreto, ma ora la sua famiglia si allarga. Ci pensa lui stesso a rivelarlo attraverso un video postato sui suoi canali social. La consorte Raquel infatti è in dolce attesa, presto ci sarà da festeggiare per un bel fiocco rosa.