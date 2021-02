MotoGP, Test Qatar 2021: il programma completo con date e orari

Il programma completo dei Test in Qatar delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Si parte venerdì 5 marzo con lo shakedown: tutti i giorni e gli orari.

Il mese di marzo si aprirà con le presentazioni dei team Petronas SRT e Suzuki e proseguirà con i test MotoGP, Moto2 e Moto3. Dopo la pausa invernale si riaccendono i motori del Motomondiale, con il paddock che sbarcherà in Qatar e qui sosterà per un mese. Venerdì 5 marzo si inizia con lo shakedown. Vedremo impegnati i collaudatori dei sei costruttori più i rookie Luca Marini, Enea Bastianini e Jorge Martin. E il team Aprilia, l’unico che continuerà a beneficiare delle concessioni anche nel 2021. Sabato 6 e domenica 7 marzo tutti in pista per il primo vero test IRTA dell’anno. Tante le novità, sia per quanto riguarda la line-up piloti che sotto il profilo tecnico.

Si replica con il secondo e ultimo test MotoGP precampionato, dal 10 al 12 marzo. Poi sarà la volta di Moto2 e Moto3 che si alterneranno dal 19 al 21 marzo. Sarà assente Marc Marquez, ancora alle prese con la riabilitazione. Ma tante le curiosità per gli appassionati, a cominciare da Valentino Rossi con la livrea Petronas SRT, Pol Espargarò con i colori Repsol Honda, Danilo Petrucci con Tech3. E ancora: Fabio Quartararo per la prima volta nel team Yamaha factory, Alex Marquez con il team satellite LCR, il nuovo duo Ducati factory formato da Pecco Bagnaia e Jack Miller. E altro ancora…

Al termine dei test il paddock MotoGP resterà di istanza in Qatar, dove si terranno le prime due gare del calendario 2021. La prima in programma il 28 marzo, la seconda il 4 aprile. Di seguito il programma completo dei test 2021.

Programma e orari dei Test Qatar

Venerdì 5 marzo

Shakedown 12:00/19:00

Sabato 6 marzo

Test MotoGP 12:00/19:00

Domenica 7 marzo

Test MotoGP 12:00/19:00

Mercoledì 10 marzo

Test MotoGP 12:00/19:00

Giovedì 11 marzo

Test MotoGP 12:00/19:00

Venerdì 12 marzo

Test MotoGP 12:00/19:00

Venerdì 19 marzo

Moto3 07:40/08:40

Moto2 9:30/10:30

Moto3 11:20/12:30

Moto2 12:40/13:50

Moto3 14:40/15:50

Moto2 16:00/17:10

Sabato 20 marzo

Moto3 7:40/8:40

Moto2 9:30/10:30

Moto3 11:20/12:30

Moto2 12:40/13:50

Moto3 14:40/15:50

Moto2 16:00/17:10

Domenica 21 marzo

Moto3 7:40/8:40

Moto2 9:40/10:40

Moto3 11:30/12:40

Moto2 12:50/14:00

Moto3 15:00/16:30

Moto2 16:20/17:30