MotoGP, Anabel Hernandez: bellezza da podio nel team Pramac

Nel giorno del primo podio in MotoGP di Jorge Martin riflettori puntati anche su Anabel Hernandez, nel box Ducati Pramac col fiato sospeso...

Jorge Martin ha tenuto con il fiato sospeso il suo box Pramac Racing, dove a soffrire per lui c’era anche la fidanzata Anabel Hernandez. Le telecamere della MotoGP hanno focalizzato spesso l’attenzione sull’influencer spagnola, con le mani in preghiera per il suo Jorge, al comando per 18 dei 22 giri. Per il pilota madrileno quello di Doha è stato sicuramente un week-end che non dimenticherà per tutta la vita. Prima pole position e primo podio in classe regina: “È incredibile quanto sono migliorato ed è solo l’inizio. Non ci sono limiti, è la mia seconda gara e significa che posso continuare a crescere nelle gare successive“.

Questo momento di ribalta punterà i riflettori anche sulla bella Anabel che ha già catturato i cuori dei fan. Fascino mediterraneo, fisico scultoreo, simpatia da vendere. E a quanto pare porta anche fortuna al giovane rookie della Ducati: “Il tuo talento supera la tua esperienza. Sono orgogliosa di te“, commenta entusiasta la modella sui social. Resta un po’ di amarezza per aver mancato il secondo posto nel GP di Doha. Se il passo di Fabio Quartararo era inarrivabile, la sfida persa con Johann Zarco ha un po’ il sapore della beffa. “Non sono contento al 100% perché ho perso il secondo posto solo due curve prima del traguardo“. Di certo il paddock della MotoGP da oggi avrà sicuramente una presenza rosa in più…!

Foto e video: Instagram @anabelhernandz