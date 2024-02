Due Tempi Bei Tempi: in mostra le moto più amate

Sembra ieri invece sono trascorsi oltre vent’anni da quando le MotoGP hanno soppiantato le 500 nel Motomondiale. Si rischia di passare da “boomer”, per usare un termine tanto in voga, ma le vecchie Due Tempi sono rimaste nel cuore di tanti appassionati: soprattutto degli over40. Avevano un sound totalmente diverso, musica per le orecchie di chi è cresciuto negli anni ottanta o novanta. Proprio al mito di queste moto è dedicato “Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer Moto Expo Piacenza” , una mostra di due giorni nel quartiere fieristico. L’idea di organizzare questa mostra è nata a Franco Boscarato che assieme al fratello aveva acquistato due moto 125 ed aveva già organizzato altre iniziative.

Chiaramente a Piacenza ci saranno i cari motorini ma anche, soprattutto, dei gioielli che altrimenti si possono ammirare solo nei musei. Saranno presenti 360 moto tra quelle del passato e le attuali. Da ammirare i vari capolavori di Massimo Tamburini. Tra le moto esposte la Cagiva 500, le 916, tante Bimota, Ducati e molte Youngtimer degli anni ottanta e novanta.

Non mancheranno gli ospiti tra cui piloti di ieri e di oggi. Hanno già confermato la loro presenza Pierfrancesco Chili ed il campione italiano superbike in carica Lorenzo Zanetti e molti altri.