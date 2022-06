Massimo Tamburini: il Michelangelo delle moto rivivrà nella F43 Tributo

Massimo Tamburini può essere considerato il padre del motociclismo moderno. Il tecnico riminese era soprannominato il “Michelangelo delle moto”, per la bellezza dei suoi telai. Si è spento nel 2014 e nel 2021 mesi è nato un motoclub a lui intitolato per tenerne viva la memoria storica e fare conoscere i suoi capolavori. Il presidente è l’avvocato modenese Vincenzo Imbroisi mentre il vice Andrea Tamburini, figlio di Massimo ed anch’esso progettista.

La storia

Massimo Tamburini ha origini umili, un po’ come tutti costruttori della Motor Valley. Cresciuto in una famiglia di contadini, aveva frequentato un istituto tecnico ed aveva iniziato a lavorare nel settore termo idraulico fondando la Bimota assieme a Bianchi e Morri. L’azienda inizialmente si occupava di impianti idraulici ma Tamburini e Morri amavano le moto e così si dedicarono al motorsport. Inizialmente rielaboravano dei modelli stradali ma poi iniziarono a costruire i telai Bimota, apprezzati in tutto il mondo. Nel 1985 Massimo Tamburini venne chiamato da Castiglioni per lavorare in Cagiva.

E’ diventato celebre in tutto il mondo per la Ducati 916/996. Le sue moto hanno trionfato per anni nel Mondiale Superbike e possono essere considerate pietre miliari del motociclismo. Ma anche icone del design.

Il suo ultimo capolavoro è stata MV Agusta F4, una tra le moto più belle della storia del motociclismo. La F4 è nata totalmente dalla matita di Massimo Tamburini senza alcun limite progettuale imposto dalla casa.

La F43 Tributo

Suo figlio Andrea sta lavorando ora alla F43 Tributo, una moto in serie limitata di appena 25 esemplari che si presenta un po’ come un’evoluzione dell’ultima F4 prodotta da Mv Agusta dove Massimo aveva deliberato il telaio, il serbatoio e l’airbox ma non la carenatura.

Il 43 è l’anno di nascita di Massimo Tamburini è la moto viene realizzata in occasione del 25esimo anniversario della F4. Il lancio del teaser è previsto l’11 settembre a Modena, in occasione del primo Memorial Massimo Tamburini.

Il Motoclub è presente sui social come “Tamburini Motor Valley Community” ed organizza regolarmente iniziative, raduni ed eventi.

