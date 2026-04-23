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SBK, Jonathan Rea interrompe l'agonia: Honda chiama Kunii per sostituire Dixon

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 23 aprile 2026 alle 10:40
Jonathan Rea e Yuki Kunii piloti Honda HRC Superbike WorldSBK
Superbike, Jonathan Rea in pausa: sarà Kunii a sostituire Dixon a Balaton Park
Il team Honda HRC annuncia che Dixon non correrà neppure a Balaton Park: il suo posto verrà preso da Kunii, non da Rea.
L'avventura di Jake Dixon nel Mondiale Superbike si è rivelata un vero incubo. Infortunatosi nell'ultimo giorno di test a Phillip Island, l'ex pilota Moto2 non ha ancora potuto disputare una gara. A Portimao e ad Assen è stato il tester di lusso Jonathan Rea a sostituirlo, e sembrava che ci potesse essere il suo ritorno per il round a Balaton Park (1-3 maggio). Ma non sarà così, l'inglese non è ancora nella condizione per poter gareggiare e il suo debutto ufficiale nel WorldSBK avverrà solo a Most nel weekend 15-17 maggio.

Superbike Ungheria 2026: Dixon ancora out, corre Kunii

Il team Honda HRC ha comunicato ufficialmente che Dixon sarà sostituito dal 23enne giapponese Yuki Kunii nel round in Ungheria di inizio maggio. Non ci sarà Jonathan Rea, sicuramente un po' frustrato dall'aver constatato che la CBR1000RR-R Fireblade SP è molto indietro in termini di competitività. Anche se il sei volte iridato Superbike ha cercato di dare il suo contributo allo sviluppo e ha dichiarato che la moto è migliorata dopo Assen, comunque la situazione non è delle migliori. C'è tanto lavoro da fare.
Dixon, vittima di due fratture (polso sinistro e mano sinistra) a Phillip Island, si sta sottoponendo a un'intensa fisioterapia e sta utilizzando ogni strumento possibile per guarire al più presto, comprese sessioni quotidiane in camera iperbarica. Sebbene tutto stia procedendo positivamente nel percorso di recupero, non è ancora in grado di tornare in moto.
Da ricordare che anche il compagno di squadra Somkiat Chantra è stato protagonista di infortuni. Uno a gennaio, quando si è fratturato l'avambraccio destro dopo essere caduto durante un allenamento a Sepang, l'altro nel recente round Superbike ad Assen. Nell'ultima sessione di prove libere è caduto in modo strano e ha subito una contusione alla parte bassa della schiena, delle contusioni muscolari alla coscia ed un ematoma. Non ha potuto gareggiare, però sarà regolarmente al via a Balaton Pak.

SBK, chi è Yuki Kunii

Kuni ha vinto gare nell'Asia Talent Cup e nella Red Bull Rookies Cup, oltre che nel campionato CEV Moto3 Junior World Championship. Ha gareggiato nei campionati del mondo Moto3 (2020 e 2021 col team Asia, 15 punti, tutti nel secondo anno) e Moto2 (2025 col team Asia, 0 punti), attualmente compete nell'All Japan Road Racing Championship, nella classe JSB1000, in sella alla CBR1000RR-R.
Nel 2024 ha vinto il titolo STK1000 con cinque vittorie su sei possibili e ha iniziato la sua stagione JSB1000 di quest'anno con un podio a Motegi. Essendo al debutto nel WorldSBK, sicuramente il weekend in Ungheria sarà difficile per il pilota giapponese. Le aspettative non possono essere elevate, dovrà comunque cercare di sfruttare al meglio l'occasione che gli ha dato il team HRC.

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