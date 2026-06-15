Terminato molto positivamente il weekend Superbike in Emilia-Romagna per il pilota scozzese, che proprio lì nel 2025 terminò la difficile avventura con MIE Honda.

La Ducati Panigale V4 R è la migliore moto della griglia SBK e questo è di grande aiuto anche per i team indipendenti, in grado di conquistare dei buoni risultati mettendosi dietro anche piloti ufficiali di altri marchi. Il round a Misano Adriatico è terminato con una Gara 2 nella quale c'è stato il sorprendente quinto posto di Tarran Mackenzie del team MGM Optical Express.

Lo scozzese ha messo in pista una fantastica prestazione e ha conquistato quello che ad oggi è il suo secondo miglior risultato di sempre in SBK. Il migliore lo ha raggiunto sempre nel 2026, ma in Gara 2 del primo round a Phillip Island: quarto posto, sul bagnato. Una bella soddisfazione per lui e per la squadra di Michael Galinski essere stati competitivi anche in condizione di asciutto.

Superbike: il risultato a Misano ha un sapore speciale

Nel 2025 proprio a Misano Adriatico ha disputato la sua ultima gara con il team Petronas MIE Honda, quest'anno non più presente nel WorldSBK. In quel weekend non aveva conquistato nessun punto: era arrivato sedicesimo in Gara 1, si era ritirato in Superpole Race e non era neppure partito in Gara 2. Pochi giorni dopo c'è stato l'annuncio della separazione anticipata tra le parti , che avevano iniziato la collaborazione nel 2023 in Supersport ottenendo una storica vittoria sul bagnato in Gara 2 a Most. Poi c'è stata la promozione in Superbike, ma con tantissime difficoltà a causa di un pacchetto tecnico non competitivo.

Un anno fa Mackenzie guidava la moto peggiore della griglia, oggi ha tra le mani la migliore. Deve ringraziare il team MGM, che ha deciso di dargli un'occasione già nel 2025, dopo il divorzio tra la squadra tedesca e Scott Redding. Salire sulla Ducati gli aveva permesso di combattere per posizioni migliori e, guadagnato il rinnovo del contratto, sta dimostrando di poter fare bene con la nuova Panigale V4 R. Ha concluso dieci gare in top 10 e ha 81 punti nella classifica generale, nella quale è tredicesimo, a -14 dal decimo posto occupato dal rookie Alberto Surra (Ducati team Motocorsa).

Mackenzie rilanciato sulla Ducati MGM: Honda MIE è un lontano ricordo

Al termine del round a Misano Adriatico, il pilota del team MGM Optical Express ha ricordato che nel 2025 aveva vissuto tutt'altro tipo di esperienza e che oggi è cambiato tutto: "L'anno scorso, in questo stesso periodo, è stato un completo disastro per me, un momento davvero basso della mia carriera. Mi qualificavo ultimo, correvo nelle retrovie, cadevo e poi ho lasciato il team. È divertente che un anno dopo sia riuscito a conquistare il mio miglior risultato sull'asciutto arrivando quinto. Se me lo aveste detto l'anno scorso, mi sarei messo a ridere. È buffo come vadano le cose, fortunatamente ho avuto ragione".

Superbike: Mackenzie guarda al futuro con fiducia

Mackenzie era stanco di non poter fare risultati e decise di lasciare il team Petronas MIE Honda, senza sapere quali sviluppi ci sarebbero stati nella sua carriera. Era facile ipotizzare il ritorno nel BSB, però poi gli si è aperta la possibilità di rimanere in SBK con la formazione di Galinski e sta cercando di sfruttarla al massimo.

Il prossimo round del calendario sarà a Donington Park, un luogo che conosce bene grazie soprattutto ai suoi trascorsi nel BSB: "L'anno scorso l'ho perché mi ero fermato. È una pista a cui sono legato da bellissimi ricordi di diversi campionati, la prima in cui ho guidato una moto con il cambio, con la Ron Haslam Race School. Si trova a soli 10 minuti dalla mia città natale, dove sono cresciuto, quindi ho molti familiari, amici e sostenitori". Fare bene in quello che sarà di fatto il suo appuntamento di casa è sicuramente un obiettivo. Ripetere la top 5 sarà difficile, però mantenersi nelle prime dieci posizioni sarebbe comunque positivo.