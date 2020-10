VIDEO Moto3: brividi per Stefano Nepa, Tatay lo evita di un soffio

Brividi nelle FP1 Moto3 a Le Mans. Stefano Nepa protagonista di un violento highside. Carlos Tatay, che gli era dietro, fortunatamente riesce ad evitarlo. Il video del momento.

La prima giornata a Le Mans ha riservato parecchi brividi a causa delle innumerevoli cadute. Uno di questi si è verificato in Moto3, protagonisti Stefano Nepa e Carlos Tatay. Parliamo nello specifico del primo turno di prove libere, disputato sotto la pioggia e con un impressionante valzer di incidenti. Anche il nostro portacolori purtroppo non è rimasto immune, ma poteva finire davvero male, visto che il collega spagnolo si trovava proprio dietro di lui…

VIDEO Highside di Nepa, Tatay miracolosamente lo evita

“Grazie amico per aver evitato il peggio” ha scritto in seguito Nepa sul suo profilo social, un messaggio rivolto a Tatay. Fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene, visto che il pilota #82, oltre a questo, non ha riportato conseguenze importanti nemmeno per l’highside. Un bel sospiro di sollievo in una giornata complessa. Ora entrambi guardano ai turni Moto3 di sabato con fiducia: l’obiettivo è la Q2, unita alla speranza che non arrivi nuovamente la pioggia.