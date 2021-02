VIDEO Il Mondiale al tempo del Covid. Vietti: “Correre oggi è diverso”

La pandemia ha cambiato in maniera importante anche i ritmi del Motomondiale. Ecco il commento dei piloti Moto2 Marco Bezzecchi e Celestino Vietti.





La situazione attuale ha cambiato le vite di tutti. La pandemia da Covid-19 è ben presente, di conseguenza per ogni cosa è necessario rivedere il precedente canone di “normalità”. Lo sanno anche i piloti del Mondiale, che dall’anno scorso hanno dovuto rivedere ogni mossa, adattarsi ad un rigido protocollo, per poter disputare un campionato e soprattutto evitare di ammalarsi. Ne hanno parlato anche i piloti Moto2 Celestino Vietti e Marco Bezzecchi nel corso della presentazione della squadra.

“Si vive un altro weekend di gara. Prima eri abituato ad un sacco di persone nel paddock, sulle tribune… Il clima era proprio diverso” ha sottolineato il rookie dello Sky Racing Team VR46. Gli fa eco il compagno di box. “I tifosi forse nei momenti più difficili ci davano una mano” ha detto Bezzecchi. “Il supporto c’è sempre, anche se in modo diverso.” Una situazione destinata a ripetersi anche quest’anno, almeno finché le cose non miglioreranno. Ecco cos’hanno raccontato in proposito i due piloti nel Mondiale nel video in alto.

