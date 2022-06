Valentino Rossi chiude bottega? Fantic vuole le due selle VR46

Presto il team VR46 di Valentino Rossi potrebbe concentrarsi esclusivamente sulla classe MotoGP. A preannunciare una possibile chiusura del team Moto2 è il team manager Pablo Nieto. Ad acquisire le due selle potrebbe essere il “nuovo” gruppo veneto Fantic, sempre più intenzionato ad entrare nel Motomondiale. Non una bella notizia per Celestino Vietti che dovrà trovare un posto in classe regina per non vedersi dirottare in un’altra squadra della middle class.

Valentino Rossi punta sulla MotoGP

Il rumour si diffonde nel paddock del Sachsenring dopo le dichiarazioni di Pablo Nieto al giornale spagnolo ‘AS’. A questo punto alla formazione di Valentino Rossi resterebbe la collaborazione con il team Yamaha Master Camp e focalizzerebbe l’attenzione sul team Mooney VR46 impegnato in MotoGP con Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi riconfermati per il prossimo anno. Secondo la fonte spagnola i meccanici avrebbero già ricevuto istruzioni per cercare un futuro altrove. “La decisione è ancora in dubbio“, ha ammesso Pablo Nieto..

Fantic interessata alla Moto2

Per Celestino Vietti si prospetta una missione non facile, dal momento che nella Master Class c’è abbondanza di pilota e carenza di selle dopo l’uscita di Suzuki dal Mondiale a fine anno. “Ci sono sempre voci nel paddock e ci sono diverse alternative che stiamo valutando, ma è ancora prematuro“, ha aggiunto Pablo Nieto. “Non posso garantire nessuna opzione. Non posso dire che chiuderemo perché non è sicuro al 100% . Ci sono anche voci secondo cui un altro marchio sta arrivando per acquistare la squadra, Fantic. È tutto nell’aria. Sta a noi valutare tutte le opzioni“. Adesso la decisione spetterà a Valentino Rossi, Alessio Salucci e lo stesso team manager.

Futuro incerto per Vietti

Saranno settimane intense per il team VR46 che ora dovrà mettersi alla ricerca di soluzioni valide per il suo candidato al titolo iridato Celestino Vietti. Le uniche selle ancora libere sembrano essere quelle del team Aprilia RNF e di Gresini Racing, ma molto dipenderà dalla sua possibile vittoria del campionato Moto2 e dagli spostamenti di Joan Mir, Alex Rins, Raul Fernandez, Pol Espargarò e Miguel Oliveira. Se la matematica non è un’opinione qualcuno dovrà restare fuori dai giochi nella prossima stagione MotoGP. E il gruppo di Valentino Rossi avrà un bel da fare per i suoi allievi della VR46 Academy. “Cele ha tutte le opzioni sul tavolo ed è lui che deve decidere cosa fare“, ha concluso Nieto. “Il mio consiglio è di andare in MotoGP se ha la possibilità di trovare una squadra competitiva“.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”