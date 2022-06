Fantic bussa alla Moto2: c’è anche l’ipotesi Moto3?

La casa veneta Fantic Motor, dopo il rilancio aziendale degli ultimi anni, vuole ritagliarsi un ruolo di prestigio nel Motomondiale con un team Moto2 che verrebbe gestito da diverse figure con un passato recente e pluriennale in Aprilia. L’azienda vanta un fatturato annuo di 200 milioni, introiti da capogiro che consentono di mettere sul tavolo un budget molto interessante. I vertici hanno contattato vari team per acquistare due selle e nel mirino ci sarebbero anche team di un certo prestigio.

Il progetto Moto2

Fantic si occupa della realizzazione di moto, e-bike, monopattini e presto lancerà un veicolo urbano realizzato quasi interamente in Italia. L’a.d. Mariano Roman è il vero fautore di questo “miracolo” veneto, anche lui con un passato in Aprilia. Una costola della Casa di Noale che ha deciso di rilanciarsi in una nuova avventura non solo aziendale, ma anche sportiva. Perché dopo la lunga esperienza nell’enduro e nel cross vogliono rilanciarsi nel Motomondiale con un progetto da subito competitivo e vincente. Il telaio sarà Kalex e sul taccuino nomi di piloti importanti. Non sarà un esordio di apprendimento e graduale, ma un debutto che vuol essere da subito vincente.

L’ipotesi Moto3

Ma nel paddock del Motomondiale ci si chiede perché andare ad investire nella middle class con telaio Kalex e motore Triumph? Infatti Fantic lo scorso anno ha acquistato la Minarelli, per una stretta partnership con la Yamaha, dove continuerà la produzione di motori a Bologna. Inoltre in Moto3 potrebbe realizzare una moto quasi totalmente “interna” e basata su proprie componenti. La classe cadetta potrebbe forse un giorno essere un’eventuale area di espansione del progetto racing di Fantic. O perché non pensarci subito?

Foto: Fantic Bikes