MotoGP, la rabbia di Enea Bastianini: “Senza ‘Pigia’ è un’altra storia”

E’ un Enea Bastianini molto amareggiato dopo le qualifiche MotoGP del Sachsenring. Il pilota Gresini, ancora terzo in classifica piloti, scatterà dalla 17esima posizione in griglia e non sarà facile recuperare posizioni su una pista stretta, dove i punti di sorpasso sono molto limitati. I due zeri rimediati in Catalunya e al Mugello fanno sentire il loro peso, mettono pressione, poi l’assenza del capotecnico Alberto Giribuola, out causa Covid, fa una certa differenza all’interno del box.

Una rabbia ‘bestiale’

Le vicende di mercato non sembrano preoccupare il ‘Bestia’. In ogni caso avrà a disposizione una moto factory dal 2023 e la MotoGP odierna dimostra che le differenze tra team ufficiale e privato sono sottilissime, quasi impercettibili. Allora cosa non sta funzionando in questo week-end in terra tedesca? “Sono molto arrabbiato perché non è assolutamente semplice. Nel box si è sentito un po’ la mancanza di Alberto Pigiamino (Giribuola, il capotecnico, ndr) nonostante siamo sintonizzati, però è un’altra storia. Siamo più lenti, facciamo più fatica, non voglio trovare scuse, ma è così. Poi la fortuna non è andata dalla nostra parte, ho preso la bandiera per un millesimo e avrei fatto un tempo che mi avrebbe consentito di passare alla Q2. Ovvio che sono arrabbiato“.

La corsa al titolo MotoGP

La sfortuna ha recitato la sua parte nel Q1, quando ha preso la bandiera a scacchi sul tempo che avrebbe potuto garantirgli il passaggio nel Q2. Ha chiesto al direttore sportivo Michele Masini di fare accertamenti in Direzione Gara, ma nulla da fare. Le immagini video sono inconfutabili sebbene beffarde. “Sono sicuro che ne usciremo da questa sfiga… Al momento punto ad essere più veloce adesso che a guardare al Mondiale – conclude Enea Bastianini -. Non voglio perdere troppi punti, domani mi farebbe piacere fare una gara decente, ma sappiamo anche che è importante finire la gara. Vengo da due zeri di fila e sono importanti i punti“. In attesa del prossimo impegno MotoGP ad Assen, una pista che in teoria si addice al suo stile di guida.

