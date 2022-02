UFFICIALE Ana Carrasco con il team BOE nel Mondiale Moto3 2022

Mancava solo l'ufficialità, ora arrivata. Ana Carrasco torna nel Mondiale Moto3 con i colori BOÉ SKX, affiancando il rookie David Muñoz.

Ormai mancava solo il comunicato ufficiale a completare la notizia del ritorno di Ana Carrasco. La pilota murciana rientra nel Mondiale Moto3 con il team BOÉ SKX, ora arriva la conferma vera e propria della squadra. Che sfida per l’iridata Supersport 300 2018, che ha corso in entry class nel triennio 2013-2015, prima di passare alle derivate di serie ed emergere, fino alla conquista del titolo. Il suo compagno di box sarà il già annunciato David Muñoz, ma solo dopo alcuni GP per limiti d’età, con Gerard Riu (a referto una wild card ad Aragón 2019) che occuperà inizialmente il suo posto. Un tris di piloti per una stagione molto interessante per il team di José Angel Gutiérrez Boé, la nona nel Campionato del Mondo.

“Un’opportunità frutto di tanto lavoro ben fatto e che arriva nel momento migliore della mia carriera sportiva.” Così la pilota spagnola commenta l’ingaggio ufficiale per il 2022. “È emozionante anche poter tornare in Moto3 con Carla Grau e Eliseo Escámez, miei compagni di viaggio, con cui già ho lavorato in Moto3 nel 2015. Ringrazio tutti, dal team agli sponsor, per la fiducia riposta in me.” Non meno emozionato il giovanissimo David Muñoz. “Iniziamo tardi la stagione” ha ammesso, riferendosi alla sua età. “Ma andremo con tranquillità, cercando sempre di andare il più avanti possibile. Passo dopo passo i risultati arriveranno.” Infine, ecco il suo sostituto Gerard Riu. “È tutto nuovo ed è successo tutto velocemente in questi ultimi giorni, ma sono molto motivato.”

“Sarà una nuova ed emozionante sfida” ha aggiunto il boss José Ángel Gutiérrez Boé. “Finalmente possiamo annunciare ufficialmente la nostra formazione per questa stagione. Ana Carrasco è l’ultimo arrivo, torna nella nostra struttura con più maturità e da campionessa del mondo. Nel caso di David Muñoz, l’avevamo già annunciato a fine 2021 ed è un pilota in cui crediamo molto, con un grande potenziale e che può portarci ottimi risultati. Per la sua età però non disputerà i primi Gran Premi e verrà sostituito da Gerard Riu, un altro giovane che può imparare molto con noi. Non vediamo l’ora di cominciare!”