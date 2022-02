Niente British Superbike per Joe Francis: riparte dalla Superstock

Dopo una serie di stagioni difficili Joe Francis lascia il British Superbike: ripartirà dalla Superstock 1000 britannica per tornare nel BSB 2023.

Strana storia quella di Joe Francis. Ritenuto dagli addetti ai lavori tra i talenti di maggior prospettiva del British Superbike, nell’ultimo triennio non ha incontrato grandi fortune nella serie. Risultati altalenanti e qualche imprevisto di troppo hanno precluso la sua scalata al vertice, tanto da dover compiere un passo indietro per il 2022, riabbracciando la causa del GR MotoSport per la Superstock 1000 britannica.

RITORNO AL PASSATO

Superato un sofferto 2021 passando dai team PR a FHO nel British Superbike con un 5° posto quale miglior risultato, Joe Francis ha infatti deciso di ripartire dal Pirelli National Superstock 1000 Championship. Sulla carta già designato tra i potenziali pretendenti al titolo, il 24enne di Chester disporrà di una Kawasaki ZX-10RR preparata dal GR MotoSport. Proprio con questa squadra nel 2013 conquistò il titolo britannico MotoStar prima di passare alle derivate dalla serie.

RILANCIO

“Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida nella classe Superstock“, ha ammesso Joe Francis. “È qualcosa di cui sono entusiasta. Il mio obiettivo è lottare per la vittoria del titolo e sono davvero motivato. Tornare a lavorare con la stessa squadra del 2013 è fantastico, sono pertanto fiducioso possiamo far bene“. Francis correrà sotto le insegne STAUFF Fluid Power Kawasaki, mentre nel British Superbike il team GR Motosport ha già confermato per il terzo anno consecutivo il giovanissimo Storm Stacey.