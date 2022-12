Somkiat Chantra rivelazione Moto2 incoronato miglior atleta Thai dell’anno

Si chiude al meglio il grande 2022 vissuto da Somkiat Chantra. Il pilota Moto2, capace di scrivere pezzi di storia per la sua Thailandia nel Motomondiale, ha ricevuto un premio speciale. Per lui il riconoscimento di Miglior Atleta Professionista maschile dell’anno al prestigioso National Sports Day, organizzato ogni anno il 16 dicembre. Per un motivo in particolare: in quel giorno nel 1967 il venerato re Bhumibol Adulyadej (1927-2016) e la figlia Ubolratana, velisti provetti, vinsero la medaglia d’oro ai giochi del sud-est asiatico.

Un riconoscimento quindi molto sentito per Somkiat Chantra, protagonista di una stagione mondiale incredibile. Nessun thailandese prima di lui era mai arrivato tanto in alto (qui i predecessori). Il riferimento è soprattutto ai due risultati più importanti: il primo trionfo, arrivato in Indonesia (e sfiorato di nuovo in Austria), e la prima pole position, arrivata invece in casa. Una grande gioia a cui però è seguita una cocente delusione: il diluvio al Buriram e l’incidente in gara che l’ha privato della possibilità di cercare un altro storico successo…

Ma il 24enne di Chonburi ha davvero poco di cui rimproverarsi. Certo ci sono stati vari zeri, ma la top ten iridata non l’aveva ancora vista nessun thailandese prima di lui! Frutto questo non solo della storica vittoria, ma anche degli altri tre podi e degli svariati piazzamenti nei 10 a referto. Somkiat Chantra ha davvero scritto un 2022 storico per le due ruote e per la Thailandia, che ora ha in lui il suo grande eroe. E c’è da scommettere che lo ritroveremo ancora più in forma nel 2023, pronto a dire ancora di più la sua.

Foto: Honda Team Asia