Romano Fenati e i suoi fratelli: nel ’23 italiani da titolo Mondiale Moto3

Come sarà la Moto3 del 2023? Tante incognite all’orizzonte, considerando che i tre attualmente al comando della classifica iridata, tra loro Dennis Foggia, passeranno in Moto2. Si spera però che questo cambio aiuti qualche nostro portacolori ad emergere in una categoria in un cui i nostri non stanno brillando particolarmente. Finora contiamo un solo campione del mondo italiano, ovvero Lorenzo Dalla Porta nel 2019. Facciamo il punto sui nostri ragazzi al via nella prossima stagione mondiale.

Il ritorno: Romano Fenati

Il 26enne pilota ascolano sarà nuovamente uno dei ragazzi al via nella classe minore del Motomondiale. Il 2022 in Moto2 non è andato secondo i piani, a neanche metà stagione il divorzio da Speed Up/Boscoscuro. In seguito ecco l’annuncio del ritorno in Moto3: l’esperto Fenati ripartirà con i colori Snipers Team. Si tratta del terzo ‘capitolo’ nella squadra dei Cecchini, che avrà in lui quindi il pilota di punta per il prossimo campionato.

Rookie a metà: Matteo Bertelle

Questo era il suo anno d’esordio, concluso però prematuramente. Al Sachsenring ecco lo sfortunato incidente che ha portato al grave infortunio, interrompendo a metà il suo processo di apprendistato nel Mondiale Moto3. Per lui però l’avventura continuerà: è il secondo ingaggio di Snipers Team, una line-up di nuovo totalmente italiana ma completamente rinnovata. Si tratterà in un certo senso di un “mezzo esordio” per Bertelle, che ha saltato tutta la seconda metà di campionato. Vari circuiti quindi gli saranno ancora totalmente sconosciuti nel 2023.

Conferma: Stefano Nepa

Due piloti solamente non si muoveranno dalle rispettive squadre. Uno è Stefano Nepa, confermato in MTA Team per un’altra stagione nella quale ci si aspetta il bel passo avanti. Dopo un inizio 2022 difficile, l’abruzzese aveva mostrato segnali molto interessanti, ma il pauroso incidente nei primi giri in Malesia ed il successivo infortunio hanno interrotto la tendenza. La lesione è importante, ma avrà tutto l’inverno per rimettersi ed arrivare ancora più agguerrito al via del 2023.

Quasi conferma: Riccardo Rossi

Non c’è ancora stato l’annuncio vero e proprio da SIC58 Squadra Corse, ma il genovese dovrebbe ripartire con gli stessi colori. È stato un anno di alti e bassi, tra segnali di crescita e buoni piazzamenti in griglia che non sempre hanno portato i risultati sperati in gara. Spicca però il ritorno sul podio in Thailandia, una bella iniezione di fiducia per lui e per il team in ottica 2023. L’obiettivo primario sarà certo raggiungere una maggiore costanza a livello di piazzamenti.

L’esordio: Filippo Farioli

Sarà il volto nuovo del prossimo campionato. Il 17enne bergamasco sta realizzando una stagione decisamente solida tra Rookies Cup e JuniorGP, una crescita premiata con la wild card a Valencia con Aspar Team, in programma per la prossima settimana. Un assaggio mondiale prima del debutto a tempo pieno: Farioli esordirà con KTM Tech3 di Hervé Poncharal, pronto alla sfida con i piloti del Motomondiale. Per questo fine settimana intanto deve completare al meglio la stagione JuniorGP, il vice-campionato è ancora in ballo tra lui, David Salvador e Syarifuddin Azman (suoi colleghi rookie l’anno prossimo).

Futuro incerto: Bartolini, Carraro, Migno, Surra

Non sembra esserci posto per loro nella Moto3 2023. Elia Bartolini, pilota QJMotor Avintia Racing, ed il più esperto Andrea Migno, in uscita da Snipers Team, sperano ancora in un posto, ma con la griglia quasi completa le speranze si stanno affievolendo. Stesso discorso anche per Nicola Carraro, che ha disputato metà stagione accanto a Bartolini al posto dell’infortunato Bertelle. Per Alberto Surra invece, ai saluti con Snipers Team ed in uscita anche dalla VR46 Academy, le ipotesi sono la Moto2 oppure la Supersport.

58, il racconto illustrato ispirato al mitico Marco Simoncelli, disponibile su Amazon

Foto: motogp.com